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Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Как в Перми отпраздновали День пограничника 28 мая 2024 года

Как в Перми праздновали День пограничника. Фоторепортаж Properm. ru

28 мая 2024, 08:26
Фото: Виктор Михалев / properm.ru

Как в Перми отпраздновали День пограничника 28 мая 2024 года

Ежегодно этот праздник отмечается 28 мая.
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Сегодня Пермь тихо отпраздновала День пограничника. Обошлось без перекрытия центральных улиц, но состоялось традиционное шествие с участием военнослужащих, служивших или служащих в пограничных войсках, а также их семей и членов ветеранских организаций.

Фото: Виктор Михалев / properm.ru

Утром колонны пермяков дружно собрались у арт-объекта «Счастье не за горами» и направились к центральному амфитеатру на набережной. С 11:00 до 13:00 здесь прошла культурно-спортивная программа.

Фото: Виктор Михалев / properm.ru
#Общество#Пермь#Фото#Праздник#Фоторепортаж#День пограничника
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