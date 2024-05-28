Как в Перми праздновали День пограничника. Фоторепортаж Properm. ru

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Сегодня Пермь тихо отпраздновала День пограничника. Обошлось без перекрытия центральных улиц, но состоялось традиционное шествие с участием военнослужащих, служивших или служащих в пограничных войсках, а также их семей и членов ветеранских организаций.
Утром колонны пермяков дружно собрались у арт-объекта «Счастье не за горами» и направились к центральному амфитеатру на набережной. С 11:00 до 13:00 здесь прошла культурно-спортивная программа.