properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

«МТС Юрент» попросил у федеральных властей помощи в споре с мэрией Перми

Кикшеринг обратился к федеральным властям с просьбой помочь в споре с мэрией Перми

28 мая 2024, 12:33
Фото: urent.ru

«МТС Юрент» попросил у федеральных властей помощи в споре с мэрией Перми

Этой весной власти запретили парковать электросамокаты в центре и на 38 улицах Перми.

Франчайзи сервиса кикшеринга «МТС Юрент», предоставлявшего в аренду электросамокаты в Перми, обратился к генеральному директору и председателю правления Корпорации МСП Александру Исаевичу с просьбой помочь разрешить спор с администрацией города.

В апреле сервисы кикшеринга приостановили работу в Перми. Ранее, в марте городская Дума внесла изменения в городские правила благоустройства и поддержала идею чиновников о запрете размещения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в центре и на 38 улицах во всех районах Перми. «Юрент» продолжил работу с учетом ограничений, но самокаты были эвакуированы с мест, где не действовали ограничения на парковку, и отправлены на штрафостоянку.

В компании считают, что действия властей негативно влияют на работу кикшеринговых сервисов, требования являются чрезмерными, а также мешают пермякам, которые не могут завершить поездку из-за запрета парковки. В администрации говорили, что в городе нет подходящей инфраструктуры для СИМ, но «Юрент» заявил, что готов безвозмездно инвестировать свои средства в развитие городской велоинфраструктуры. Компания считает, что такой подход поможет решить проблемы с парковками электросамокатов и снизить количество поездок по тротуарам там, где это может помешать пешеходам.

В пресс-службе «МТС Юрент» утверждают, что сервис усилил работу по обучению езде на самокатах и начал блокировать аккаунты несовершеннолетних пользователей. Компания просит Корпорацию МСП помочь организовать переговоры с администрацией Перми. В сервисе верят, что при помощи Корпорации смогут обсудить и выработать комплекс решений, выгодных и властям, и «Юренту», и пользователям электросамокатов.

Читайте также:
В Перми потратят еще 370 тысяч рублей на вывоз электровелосипедов на штрафстоянку«Кладбище электросамокатов» нашли в Перми. Что говорят сервисы кикшеринга?Сбой в работе сервисов СДЭК продолжается третий день: что известно
#Общество#Пермь#Электросамокаты#Городской транспорт
Подпишитесь
Как в Перми праздновали День пограничника. Фоторепортаж Properm. ru
Сегодня, 08:26
В Перми умерла известная радиоведущая Нина Соловей
Сегодня, 07:00
Власти Перми решили объединить школу №21 с Дягилевской гимназией
Сегодня, 04:21
Власти Перми намерены увеличить исковые требования к евангелистам на 5 млн рублей
Сегодня, 05:26
Дума поддержала присвоение звания почетных граждан Перми Плотникову и Алымову
Сегодня, 05:55
Названы муниципалитеты Прикамья, в которых наблюдались рекордные порывы ветра
Сегодня, 05:14
"