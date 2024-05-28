Кикшеринг обратился к федеральным властям с просьбой помочь в споре с мэрией Перми

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Франчайзи сервиса кикшеринга «МТС Юрент», предоставлявшего в аренду электросамокаты в Перми, обратился к генеральному директору и председателю правления Корпорации МСП Александру Исаевичу с просьбой помочь разрешить спор с администрацией города.
В апреле сервисы кикшеринга приостановили работу в Перми. Ранее, в марте городская Дума внесла изменения в городские правила благоустройства и поддержала идею чиновников о запрете размещения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в центре и на 38 улицах во всех районах Перми. «Юрент» продолжил работу с учетом ограничений, но самокаты были эвакуированы с мест, где не действовали ограничения на парковку, и отправлены на штрафостоянку.
В компании считают, что действия властей негативно влияют на работу кикшеринговых сервисов, требования являются чрезмерными, а также мешают пермякам, которые не могут завершить поездку из-за запрета парковки. В администрации говорили, что в городе нет подходящей инфраструктуры для СИМ, но «Юрент» заявил, что готов безвозмездно инвестировать свои средства в развитие городской велоинфраструктуры. Компания считает, что такой подход поможет решить проблемы с парковками электросамокатов и снизить количество поездок по тротуарам там, где это может помешать пешеходам.
В пресс-службе «МТС Юрент» утверждают, что сервис усилил работу по обучению езде на самокатах и начал блокировать аккаунты несовершеннолетних пользователей. Компания просит Корпорацию МСП помочь организовать переговоры с администрацией Перми. В сервисе верят, что при помощи Корпорации смогут обсудить и выработать комплекс решений, выгодных и властям, и «Юренту», и пользователям электросамокатов.