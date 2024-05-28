Кикшеринг обратился к федеральным властям с просьбой помочь в споре с мэрией Перми

В компании считают, что действия властей негативно влияют на работу кикшеринговых сервисов, требования являются чрезмерными, а также мешают пермякам, которые не могут завершить поездку из-за запрета парковки. В администрации говорили, что в городе нет подходящей инфраструктуры для СИМ, но «Юрент» заявил, что готов безвозмездно инвестировать свои средства в развитие городской велоинфраструктуры. Компания считает, что такой подход поможет решить проблемы с парковками электросамокатов и снизить количество поездок по тротуарам там, где это может помешать пешеходам.