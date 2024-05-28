Кинокритик рассказал, почему современнные фильмы стали длиннее

«Меньшее время показа означает меньшее количество билетов, хотя это не такая проблема, когда фильм транслируется на нескольких экранах, и вам больше не нужно учитывать стоимость изготовления и доставки более крупных и объемных пленочных отпечатков», — сказал Адамс.