Кинокритик рассказал, почему современнные фильмы стали длиннее

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:56
Современное кино стало длиннее потому, что люди не хотят покупать билеты на короткие по продолжительности фильмы. Об этом сообщило издание newia.ru со ссылкой на кинокритика Сэма Адамса.
«Меньшее время показа означает меньшее количество билетов, хотя это не такая проблема, когда фильм транслируется на нескольких экранах, и вам больше не нужно учитывать стоимость изготовления и доставки более крупных и объемных пленочных отпечатков», — сказал Адамс.
Еще одним фактором стал рост стриминговых платформ, таких как Netflix и его аналоги. Здесь у авторов больше свободы в творчестве, при этом им не нужно соблюдать строгие временные рамки.
Если раньше средняя продолжительность фильма была 90-110 минут из-за размера кинопленки, то сегодня такое ограничение не действует. Цифровизация изменила стандарты. Наглядным примером стали эти фильмы: «Мстители: Финал» (182 минуты), «Оппенгеймер» (180 минут) или «Убийцы Цветочной Луны» (206 минут). В 1989 году «Русалочка» длилась 83 минуты; ремейк 2023 года длился 135 минут.