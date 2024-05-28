properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

Кинокритик рассказал, почему современнные фильмы стали длиннее

Кинокритик рассказал, почему современнные фильмы стали длиннее

28 мая 2024, 08:54
Фото: ideogram.ai
Раньше средняя продолжительность фильма составляла всего 90-110 минут из-за размера кинопленки.

Современное кино стало длиннее потому, что люди не хотят покупать билеты на короткие по продолжительности фильмы. Об этом сообщило издание newia.ru со ссылкой на кинокритика Сэма Адамса.

«Меньшее время показа означает меньшее количество билетов, хотя это не такая проблема, когда фильм транслируется на нескольких экранах, и вам больше не нужно учитывать стоимость изготовления и доставки более крупных и объемных пленочных отпечатков», — сказал Адамс.

Еще одним фактором стал рост стриминговых платформ, таких как Netflix и его аналоги. Здесь у авторов больше свободы в творчестве, при этом им не нужно соблюдать строгие временные рамки.

Если раньше средняя продолжительность фильма была 90-110 минут из-за размера кинопленки, то сегодня такое ограничение не действует. Цифровизация изменила стандарты. Наглядным примером стали эти фильмы: «Мстители: Финал» (182 минуты), «Оппенгеймер» (180 минут) или «Убийцы Цветочной Луны» (206 минут). В 1989 году «Русалочка» длилась 83 минуты; ремейк 2023 года длился 135 минут.

Читайте также:
На Заводе Шпагина могут открыть павильон для съемки фильмовПермские кинематографисты сняли серию видеороликов об истории столицы ПрикамьяПремьера фильма «Культурная комедия», который снимался в Перми, состоится в июле
#Кино#Фильмы#Билеты#Убийцы цветочной луны#Цифровизация#Оппенгеймер#Длина фильмов#Кинокритик#Экраны#Стриминговые платформы#Netflix#Мстители: Финал#Русалочка
Подпишитесь
Как в Перми праздновали День пограничника. Фоторепортаж Properm. ru
Сегодня, 08:26
В Перми умерла известная радиоведущая Нина Соловей
Сегодня, 07:00
Власти Перми решили объединить школу №21 с Дягилевской гимназией
Сегодня, 04:21
Власти Перми намерены увеличить исковые требования к евангелистам на 5 млн рублей
Сегодня, 05:26
Дума поддержала присвоение звания почетных граждан Перми Плотникову и Алымову
Сегодня, 05:55
Названы муниципалитеты Прикамья, в которых наблюдались рекордные порывы ветра
Сегодня, 05:14
"