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В СВО погиб 24-летний гранатометчик из Верещагинского округа

Молодой гранатометчик из поселка в Верещагинском округе погиб на СВО

28 мая 2024, 07:21
Фото: пресс-служба администрации Верещагинского городского округа

В СВО погиб 24-летний гранатометчик из Верещагинского округа

О прощании власти обещают сообщить позже.

Во время проведения СВО погиб Александр Балуев, живший в поселке Зюкайка Верещагинского городского округа. Рядового, гранатометчика стрелкового отделения не стало 18 марта текущего года. Ему было 24 года.

Александр родился в городе Далматова Курганской области 26 августа 1999 года. Учился в школе №2, окончил Кукетскую школу, поступил в Зюкайский аграрный техникум и работал вахтами.

В пресс-службе администрации муниципалитета выразили соболезнования сестрам военнослужащего, Ольге и Надежде, а также брату Олегу и всем родным и близким. О дате и времени похорон молодого человека чиновники обещают сообщить дополнительно.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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