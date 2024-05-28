Молодой гранатометчик из поселка в Верещагинском округе погиб на СВО

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
Во время проведения СВО погиб Александр Балуев, живший в поселке Зюкайка Верещагинского городского округа. Рядового, гранатометчика стрелкового отделения не стало 18 марта текущего года. Ему было 24 года.
Александр родился в городе Далматова Курганской области 26 августа 1999 года. Учился в школе №2, окончил Кукетскую школу, поступил в Зюкайский аграрный техникум и работал вахтами.
В пресс-службе администрации муниципалитета выразили соболезнования сестрам военнослужащего, Ольге и Надежде, а также брату Олегу и всем родным и близким. О дате и времени похорон молодого человека чиновники обещают сообщить дополнительно.