На СВО погиб сержант из Сивинского муниципального округа

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
В Сивинском муниципальном округе простятся с погибшим на СВО сержантом Владимиром Механошиным. Мужчина родился 6 сентября 1977 года. В пресс-службе администрации Сивинского округа обещают сообщить о месте и времени прощания дополнительно.
«Не верится, что погиб Владимир. Он всегда помогал в проведении мероприятий в ДТ. Веселый, жизнерадостный, честный. Пусть земля ему будет пухом! Родным соболезнования!», — пишет одна из местных жительниц в комментариях к посту властей. Каких-либо подробностей о том, как жил и когда погиб мужчина, не сообщается.