На СВО погиб сержант из Сивинского муниципального округа

«Не верится, что погиб Владимир. Он всегда помогал в проведении мероприятий в ДТ. Веселый, жизнерадостный, честный. Пусть земля ему будет пухом! Родным соболезнования!», — пишет одна из местных жительниц в комментариях к посту властей. Каких-либо подробностей о том, как жил и когда погиб мужчина, не сообщается.