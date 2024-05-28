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Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

В ходе СВО погиб 46-летний сержант из Сивинского муниципального округа

На СВО погиб сержант из Сивинского муниципального округа

28 мая 2024, 13:01
Фото: vk.com/siva_official

В ходе СВО погиб 46-летний сержант из Сивинского муниципального округа

СВО длится третий год.

В Сивинском муниципальном округе простятся с погибшим на СВО сержантом Владимиром Механошиным. Мужчина родился 6 сентября 1977 года. В пресс-службе администрации Сивинского округа обещают сообщить о месте и времени прощания дополнительно.

«Не верится, что погиб Владимир. Он всегда помогал в проведении мероприятий в ДТ. Веселый, жизнерадостный, честный. Пусть земля ему будет пухом! Родным соболезнования!», — пишет одна из местных жительниц в комментариях к посту властей. Каких-либо подробностей о том, как жил и когда погиб мужчина, не сообщается.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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