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Начата проверка по факту избиения школьника кастетом в Юго-Камском

Начата проверка по факту избиения школьника кастетом в Юго-Камском

28 мая 2024, 06:41
Фото: properm.ru
На мальчика напал девятилетний сверстник.
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Дети

Прокуратура Пермского района организовала проверку информации о нанесении трамв несовершеннолетнему жителю поселка Юго-Камский. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Различные травмы, в том числе головы ребенку нанес на улице в общественном месте его сверстник, отмечают в прокуратуре. Ранее в соцсетях появилось сообщение, что девятилетний мальчик из Юго-Камского избил школьника кастетом до кровавых ран и сломанного носа.

Семья пострадавшего ребёнка написала заявление. По информации семьи пострадавшего ребенка, беспризорник учится в коррекционном классе в Юго-Камском, родители за ним не следят. Три года назад он порезал отца. Полицейские проводят проверку.

Как отмечают в прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям (бездействию) субъектов системы профилактики, а также законным представителям несовершеннолетнего и иным лицам по принятию мер, направленных на недопущение антиобщественных действий.

Также надзорный орган взял на контроль на контроль проведение процессуальной проверки, организованной правоохранительными органами.

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#Происшествия#Криминал#Дети
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