Начата проверка по факту избиения школьника кастетом в Юго-Камском

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Прокуратура Пермского района организовала проверку информации о нанесении трамв несовершеннолетнему жителю поселка Юго-Камский. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Различные травмы, в том числе головы ребенку нанес на улице в общественном месте его сверстник, отмечают в прокуратуре. Ранее в соцсетях появилось сообщение, что девятилетний мальчик из Юго-Камского избил школьника кастетом до кровавых ран и сломанного носа.
Семья пострадавшего ребёнка написала заявление. По информации семьи пострадавшего ребенка, беспризорник учится в коррекционном классе в Юго-Камском, родители за ним не следят. Три года назад он порезал отца. Полицейские проводят проверку.
Как отмечают в прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям (бездействию) субъектов системы профилактики, а также законным представителям несовершеннолетнего и иным лицам по принятию мер, направленных на недопущение антиобщественных действий.
Также надзорный орган взял на контроль на контроль проведение процессуальной проверки, организованной правоохранительными органами.