Начата проверка по факту избиения школьника кастетом в Юго-Камском

Различные травмы, в том числе головы ребенку нанес на улице в общественном месте его сверстник, отмечают в прокуратуре. Ранее в соцсетях появилось сообщение, что девятилетний мальчик из Юго-Камского избил школьника кастетом до кровавых ран и сломанного носа.