Названы муниципалитеты Прикамья, в которых наблюдались рекордные порывы ветра

Так, максимальная скорость ветра отмечена в Косе и Чермозе — порывы 22 м/с, в Кудымкаре 21 м/с, в Кочево и Чердыни по 19 м/с, в Гайнах и Верещагино по 18 м/с, в Березниках 17 м/с, в Лысьве и Перми по 16 м/с.