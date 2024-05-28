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Published Сегодня, 05:14

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Updated Сегодня, 05:15

Названы муниципалитеты Прикамья, в которых наблюдались рекордные порывы ветра

Названы муниципалитеты Прикамья, в которых наблюдались рекордные порывы ветра

28 мая 2024, 05:14
Фото: соцсети
Погода повторила рекорд прошлого года.

Синоптики из ГИС-центра ПГНИУ подвели итоги по порывам ветра в Пермском крае при шквале 25 мая. Зафиксировано повторение усиления ветра годичной давности.

Так, максимальная скорость ветра отмечена в Косе и Чермозе — порывы 22 м/с, в Кудымкаре 21 м/с, в Кочево и Чердыни по 19 м/с, в Гайнах и Верещагино по 18 м/с, в Березниках 17 м/с, в Лысьве и Перми по 16 м/с.

Ущерб зафиксирован во всех районах Коми-Пермяцкого округа, в пос. Орел Усольского района, в Березниках и южнее, в Александровске и Кизеле, а также в Перми.

Последний раз сопоставимое усиление ветра в Пермском крае отмечалось вечером 17 октября 2023 г, тогда порывы ветра также достигали 22 м/с.

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#Происшествия#Неблагоприятные метеоусловия#Неблагоприятные погодные условия
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