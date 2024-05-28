Названы муниципалитеты Прикамья, в которых наблюдались рекордные порывы ветра

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Синоптики из ГИС-центра ПГНИУ подвели итоги по порывам ветра в Пермском крае при шквале 25 мая. Зафиксировано повторение усиления ветра годичной давности.
Так, максимальная скорость ветра отмечена в Косе и Чермозе — порывы 22 м/с, в Кудымкаре 21 м/с, в Кочево и Чердыни по 19 м/с, в Гайнах и Верещагино по 18 м/с, в Березниках 17 м/с, в Лысьве и Перми по 16 м/с.
Ущерб зафиксирован во всех районах Коми-Пермяцкого округа, в пос. Орел Усольского района, в Березниках и южнее, в Александровске и Кизеле, а также в Перми.
Последний раз сопоставимое усиление ветра в Пермском крае отмечалось вечером 17 октября 2023 г, тогда порывы ветра также достигали 22 м/с.