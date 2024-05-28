Объявлена программа второго «Фестиваля Пермского искусства»

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
С 1 по 12 июня в Перми пройдет второй «Фестиваль Пермского искусства». Его участниками станут талантливые пермяки — деятели искусства, ставшие известными по всей России и за её пределами, сообщают в администрации города.
В этом году с 1 по 12 июня перед пермяками выступят: юный пианист Лев Бакиров — лауреат и обладатель Гран-при различных международных конкурсов, учащийся Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных, ведущая солистка Мариинского театра Лариса Юдина (Санкт-Петербург) и лауреат международных конкурсов, солист «Фонда памяти Арно Бабаджаняна» Александр Суханов (Ярославль).
Также на фестивале прозвучит музыка пермских композиторов Дмитрия Батина, Сергея Иванова, Петра Куличкина, Никиты Широкова и стихи пермской поэтессы Анастасии Бердинских. Музыкальной основой всех событий фестиваля станет камерный оркестр «Орфей» под руководством Петра Юркова — лауреата национальной общественной премии «Серебряный голубь», лауреата премии Главы города Перми в сфере культуры и искусства, дирижера и главного идеолога «Фестиваля Пермского искусства».
Заключительным событием фестиваля станет «Большой хоровой собор», посвященный 90-летию известного пермяка, композитора Евгения Крылатова. 12 июня на главную сцену празднования выйдет большой сводный хор из 500 вокалистов.
«Фестиваль Пермского искусства» (0+) — цикл событий, авторами, участниками, создателями которых являются уроженцы и жители города Перми. Впервые фестиваль был организован командой муниципального учреждения культуры «ПермьКонцерт» в 2023 году и был посвящен 300-летию Перми.