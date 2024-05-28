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Updated Сегодня, 15:35

Одна из школ Прикамья полгода не возила учеников из соседних деревень на уроки

Одна из школ Прикамья полгода не возила учеников из соседних деревень на уроки

28 мая 2024, 15:34
Фото: прокуратура Пермского края
В школе попросту уволился водитель автобуса.
Сюжет
Школа

Прокуратура Осинского района в ходе проверки прав обучающихся на получение доступного образования выявила нарушения в деятельности МБОУ «СОШ № 1». Об этом сообщают в краевой прокуратуре.

С 15 декабря прошлого года школа не перевозит школьников на учебу и домой в виду отсутствия водителя школьного автобуса. Дети, проживающие поселке Светлый, деревнях Симакова, Тишкова, Сергеево, Пермякова, Нефтебаза, Устиново, Щелкановки, Новоромашково, Субботино и Пакли вынуждены самостоятельно добираться в Осу, где расположена школа.

По результатам проверки в отношении директора образовательной организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций), в суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию школы обязанности обеспечить подвоз обучающихся к месту их обучения и обратно.

Осинский районный суд требования надзорного органа удовлетворил в полном объеме. Ответчик обязан исполнить судебное решение до 1 сентября этого года. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

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#Общество#Школа#Дети#Оса#Прокуратура
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