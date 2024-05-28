Одна из школ Прикамья полгода не возила учеников из соседних деревень на уроки

По результатам проверки в отношении директора образовательной организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций), в суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию школы обязанности обеспечить подвоз обучающихся к месту их обучения и обратно.