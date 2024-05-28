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Особую экономическую зону «Пермь» подключат к инженерным сетям за 165 миллионов

Особую экономическую зону «Пермь» подключат к инженерным сетям за 165 миллионов

28 мая 2024, 07:07
Фото: VK Особая экономическая зона «Пермь» (ОЭЗ «Пермь»)
Работы пройдут за счет бюджета Пермского края.

Подключение особой экономической зоны промышленно–производственного типа «Пермь» к внешним инженерным сетям обойдется властям Пермского края в 165 млн 142 тыс. рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Заказчиком закупки выступает АО «Управляющая компания „ОЭЗ Пермь“.

Согласно техническому заданию, работы планируется провести в сельском поселении Гамовское Пермского округа. Речь идет об участке общей площадью 2 347 711 кв. м., а также о прилегающей территории (13407 м. кв.), в которую входят муниципальные земли и территория АО «Сибур-Химпром».

Работы на участке планируется провести в три этапа. В подготовительный этап входит получение разрешения на выполнение земляных работ, разбивочные работы, подготовка территории строительства, а также технический этап рекультивации. Второй этап включает поставку материалов и оборудования, строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы. В этап электроснабжения включены поставка материалов и оборудования и строительно-монтажные работы (прокладка кабельных линий 0,4/6 кВ, монтаж РП, КТП).

Заявку на участие в аукционе принимаются до 13 июня. Победитель конкурса станет известен 17 июня. Работы на объекте начнутся с даты заключения контракта. Срок окончания проекта — в течение 152 календарных дней.

Финансирование контракта осуществится за счет средств бюджетных инвестиций из бюджета Пермского края на взнос в уставный капитал АО «Управляющая компания „ОЭЗ Пермь“ .

Ранее сообщалось, что в ближайшие годы на ОЭЗ будет осуществлено непосредственное строительство инженерной инфраструктуры, организована транспортная доступность, подготовлена площадка для строительства промышленных объектов резидентами и подключение их участков к созданной на территории инфраструктуре.

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#Пермь#Госзакупки#Аукцион#Бюджетные инвестиции#Контракт#Финансирование#Электроснабжение#Земляные работы#Инженерные сети#ОЭЗ Пермь#Рекультивация
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