Особую экономическую зону «Пермь» подключат к инженерным сетям за 165 миллионов

Работы на участке планируется провести в три этапа. В подготовительный этап входит получение разрешения на выполнение земляных работ, разбивочные работы, подготовка территории строительства, а также технический этап рекультивации. Второй этап включает поставку материалов и оборудования, строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы. В этап электроснабжения включены поставка материалов и оборудования и строительно-монтажные работы (прокладка кабельных линий 0,4/6 кВ, монтаж РП, КТП).