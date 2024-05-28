Особую экономическую зону «Пермь» подключат к инженерным сетям за 165 миллионов

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Подключение особой экономической зоны промышленно–производственного типа «Пермь» к внешним инженерным сетям обойдется властям Пермского края в 165 млн 142 тыс. рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Заказчиком закупки выступает АО «Управляющая компания „ОЭЗ Пермь“.
Согласно техническому заданию, работы планируется провести в сельском поселении Гамовское Пермского округа. Речь идет об участке общей площадью 2 347 711 кв. м., а также о прилегающей территории (13407 м. кв.), в которую входят муниципальные земли и территория АО «Сибур-Химпром».
Работы на участке планируется провести в три этапа. В подготовительный этап входит получение разрешения на выполнение земляных работ, разбивочные работы, подготовка территории строительства, а также технический этап рекультивации. Второй этап включает поставку материалов и оборудования, строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы. В этап электроснабжения включены поставка материалов и оборудования и строительно-монтажные работы (прокладка кабельных линий 0,4/6 кВ, монтаж РП, КТП).
Заявку на участие в аукционе принимаются до 13 июня. Победитель конкурса станет известен 17 июня. Работы на объекте начнутся с даты заключения контракта. Срок окончания проекта — в течение 152 календарных дней.
Финансирование контракта осуществится за счет средств бюджетных инвестиций из бюджета Пермского края на взнос в уставный капитал АО «Управляющая компания „ОЭЗ Пермь“ .
Ранее сообщалось, что в ближайшие годы на ОЭЗ будет осуществлено непосредственное строительство инженерной инфраструктуры, организована транспортная доступность, подготовлена площадка для строительства промышленных объектов резидентами и подключение их участков к созданной на территории инфраструктуре.