Пара из Кузбасса поженилась во время празднования Дня пограничника

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
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Updated Сегодня, 17:49
Он подчеркнул, что для молодожёнов этот день имеет особое значение.
В ходе праздничных мероприятий также были вручены награды активным горожанам и воинам Кузбасса, пишет sibdepo.ru. Прошла и церемония возложения цветов к обелиску Воинам-пограничникам, где собравшиеся почтили память павших защитников Родины.
Кирилл Балаганский поздравил пограничников и выразил им свою благодарность за службу, любовь и преданность Отечеству. В своём поздравлении он пожелал им крепкого здоровья, оптимизма, личного и семейного благополучия, верной дружбы, успешной реализации всех планов и спокойного неба над головой.