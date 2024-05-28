Пара из Кузбасса поженилась во время празднования Дня пограничника

В городе Киселёвске Кемеровской области день пограничника стал особенной датой для двух горожан. Молодожены Алёна и Евгений сыграли свадьбу во время праздника. Об этом сообщил глава города Кирилл Балаганский в своём официальном телеграм-канале.