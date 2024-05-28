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Published Сегодня, 17:42

Modified Сегодня, 17:49

Updated Сегодня, 17:49

Пара из Кузбасса поженилась во время празднования Дня пограничника

28 мая 2024, 17:42
В городе Киселёвске Кемеровской области день пограничника стал особенной датой для двух горожан. Молодожены Алёна и Евгений сыграли свадьбу во время праздника. Об этом сообщил глава города Кирилл Балаганский в своём официальном телеграм-канале.

Он подчеркнул, что для молодожёнов этот день имеет особое значение.

В ходе праздничных мероприятий также были вручены награды активным горожанам и воинам Кузбасса, пишет sibdepo.ru. Прошла и церемония возложения цветов к обелиску Воинам-пограничникам, где собравшиеся почтили память павших защитников Родины.

Кирилл Балаганский поздравил пограничников и выразил им свою благодарность за службу, любовь и преданность Отечеству. В своём поздравлении он пожелал им крепкого здоровья, оптимизма, личного и семейного благополучия, верной дружбы, успешной реализации всех планов и спокойного неба над головой.

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