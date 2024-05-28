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Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Парад планет и геошторм.

Парад планет 3 июня может спровоцировать природные катаклизмы: бонус — геошторм

28 мая 2024, 13:16
Фото: нейросеть
Парад планет и геошторм.
Пока магнитные бури продолжают атаковать Землю, 3 июня состоится парад планет. Это событие может вызвать природные катаклизмы. Подробнее о последствиях для людей читайте в нашем материале.

Магнитные бури продолжают атаковать Землю, а на подходе еще одно космическое событие, способное вызвать природные катаклизмы — 3 июня случится парад планет. Метеозависимые люди пытаются справиться с последствиями для здоровья, но на горизонте появляется новая угроза. Мы выяснили, как эти два космических явления могут повлиять на человечество.

Магнитные бури в конце мая и в начале июня 2024 года

В ближайшие дни ожидается, что геомагнитная обстановка будет нестабильной, а самые значительные изменения прогнозируются на 28 и 29 мая. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии, ожидаются неспокойные дни и у чувствительных к погоде людей может ухудшиться самочувствие.

Лаборатория солнечной астрономии и Meteoagent прогнозируют несколько пиков геомагнитной активности в ближайшие дни: 1, 2, 9 и 11 июня ожидаются небольшие возмущения, а 16 июня — мощная магнитная буря. Затем наступит период без геомагнитной напряженности, который продлится несколько дней. После начнется небольшая буря уровня G1, которая должна прекратиться через пару дней. Солнце приближается к пику своей активности, число Вольфа — относительному числу солнечных пятен, в 2023 году ни одного дня без солнечных пятен. В 2019 году солнце было лишено пятен 281 день, а в 2018 году — 263 дня.

Парад планет 3 июня 2024 года

Во время «парада планет», когда пять планет выстраиваются в ряд по одну сторону от Земли, наша планета испытывает влияние сразу четырех самых крупных планет Солнечной системы: Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна и Марса.

Все эти планеты притягивают Землю к себе. Сила притяжения не так велика, но она будет увеличиваться по мере того, как планеты будут выстраиваться ближе друг к другу. В то же время в противоположную сторону будет тянуть Меркурий.

Какими могут быть последствия этих космических явлений?

Геофизики предполагают, что гравитационные аномалии могут влиять на движение литосферных плит. В местах разломов они накапливают напряжение, что приводит к землетрясениям и извержениям вулканов.

Вулкан Эль-Чичон начал извергаться через несколько дней после 10 марта 1982 года. В этот день в секторе с углом 95 градусов от Солнца собрались 9 планет, включая тогда ещё планету Плутон. В результате извержения погибли более 2000 человек.

Существует множество факторов, которые могут привести к неблагоприятным последствиям. Возможно, все опасности совпадут и усилят друг друга, что может привести к трагическим последствиям.

Конечно, мы не хотим, чтобы это произошло. Однако теоретически возможно, что в результате стечения обстоятельств случится глобальный катаклизм, подобный тому, о котором снято множество фильмов-катастроф. Вероятность этого не равна нулю, особенно учитывая, что «парады» планет будут происходить на фоне возрастающей солнечной активности.

— Каждая из планет имеет свою энергетику. И если в обычное время энергия планет рассредоточена по разным знакам зодиака, по разным аспектам, то сейчас энергии планет будут сконцентрированы. Как будто сейчас включится великий космический катализатор, — рассказала астролог Алена Никольская.

Следующий парад планет состоится 28 августа 2024 года, в нем примут участие те же 6 планет. 18 января 2025 года они снова соберутся вместе. А 28 февраля 2025 года мы сможем наблюдать, как на небе появятся уже 7 планет. Их гравитация может оказывать влияние на Землю.

Где посмотреть парад планет?

Жители всех уголков планеты смогут увидеть это удивительное космическое явление. Для этого нужно правильно выбрать время: узнать, когда наступит рассвет в вашем регионе, и начать наблюдение за час до этого момента.

Чтобы проверить, будут ли планеты видны из вашего местоположения, вы можете загрузить приложение Sky Tonight. Невооруженным глазом можно будет увидеть Юпитер, Меркурий, Марс и Сатурн, а с помощью бинокля или телескопа — Уран и Нептун.

А о том, как магнитные бури способны влиять на состояние человека, читайте в нашем отдельном материале.

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#Николай Бледных#Космос#Наука#Магнитная буря
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