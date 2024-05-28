Парад планет 3 июня может спровоцировать природные катаклизмы: бонус — геошторм

Лаборатория солнечной астрономии и Meteoagent прогнозируют несколько пиков геомагнитной активности в ближайшие дни: 1, 2, 9 и 11 июня ожидаются небольшие возмущения, а 16 июня — мощная магнитная буря. Затем наступит период без геомагнитной напряженности, который продлится несколько дней. После начнется небольшая буря уровня G1, которая должна прекратиться через пару дней. Солнце приближается к пику своей активности, число Вольфа — относительному числу солнечных пятен, в 2023 году ни одного дня без солнечных пятен. В 2019 году солнце было лишено пятен 281 день, а в 2018 году — 263 дня.