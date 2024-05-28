Пермяки могут поступить в магистратуру по искусственному интеллекту от МТС

«Преподавателями магистратуры станут ведущие специалисты факультета компьютерных наук ВШЭ и сотрудники МТС, в частности — MTS AI. Обучение продлится два года и будет основываться на реальных кейсах в области искусственного интеллекта из практик лидеров рынка. Поступить может любой желающий из любого региона страны, в том числе из Пермского края, но всё же мы рекомендуем иметь такие необходимые навыки как программирование, математическая подготовка, знание статистики и машинного обучения. Уверены, что благодаря грамотному сочетанию различных знаний выпускники программы смогут добиться больших успехов как в ИТ-отрасли, так и в научной и коммерческой сферах», — прокомментировала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.