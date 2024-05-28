Предприятия «Уралхима» подтвердили высокий уровень быта

Филиалы «Азот» и «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ заняли второе место в ежегодном смотре-конкурсе крайкома Росхимпрофсоюза на лучшее санитарно-бытовое обслуживание сотрудников. Диплом вручил председатель организации Алексей Клейн. От филиала „Азот“ в конкурсе принимал участие цех очистки стоков, от филиала „ПМУ“ — электроцех.