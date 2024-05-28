Предприятия «Уралхима» подтвердили высокий уровень быта

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Филиалы «Азот» и «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ заняли второе место в ежегодном смотре-конкурсе крайкома Росхимпрофсоюза на лучшее санитарно-бытовое обслуживание сотрудников. Диплом вручил председатель организации Алексей Клейн. От филиала „Азот“ в конкурсе принимал участие цех очистки стоков, от филиала „ПМУ“ — электроцех.
Условия труда и отдыха сотрудников химических предприятий Пермского края оценивала комиссия из представителей профсоюзов этих производств. Эксперты осматривали комнаты приема пищи, душевые, раздевалки, проверяли наличие необходимой бытовой техники. Главные критерии оценки: соблюдение нормативов санитарного законодательства, требований пожарной безопасности и охраны труда.
Алексей Клейн, председатель Пермской краевой организации Росхимпрофсоюза:
— В этом году мы присудили два первых и два вторых места, потому что выделить одного победителя было сложно. Приятно, что «Уралхим» фокусируется на создании достойных условий труда для своих сотрудников. Используются качественные материалы, особое внимание уделяется внешнему виду помещений, чтобы людям было приятно и комфортно находиться на работе.
Филиалы «Азот» и «ПМУ» ежегодно участвуют в смотре-конкурсе санитарно-бытовых условий промышленных предприятий Пермского края и регулярно занимают призовые места.