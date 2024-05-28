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Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Пробежка от #Кудабежать вдоль Камы от элитного дачного поселка

Пробежка от #Кудабежать вдоль Камы от элитного дачного поселка

28 мая 2024, 14:10
Фото: 1MI
Пробежка от #Кудабежать вдоль Камы от элитного дачного поселка
Этот маршрут пройдет вдоль реки Камы в Перми.
Сюжет
Туризм

Старт от колоритного деревянного домика с резными наличниками. Это дача пермского градоначальника Александра Васильевича Синакевича, он был «мэром» в 1893–1898 годы. Вообще, на рубеже XIX–XX веков здесь был дачный поселок, в котором жили самые богатые пермяки. Эдакий элитный коттеджный поселок. И ясно почему: виды на реку волшебные! Сейчас это памятник архитектуры, который охраняется государством. Отсюда нам налево, вдоль реки через сосновый бор. Воздух тут потрясающий — все, как мы любим, для здоровья сплошная польза!

Фото: 1MI

Конечной точкой нашего маршрута станет Дворец культуры имени Кирова. ДК тоже расположен на набережной. Фасад здания украшен красивой мозаикой на тему труда и отдыха. В полном соответствии с временем постройки — 1967. Местные ДК хвалят: детские кружки, культурные мероприятия. А еще внутри есть кафе. Вдруг проголодались? Все-таки 6 км позади. А на втором этаже ДК — ботанический сад с фотозонами. Почему бы и не сделать красивое фото на память. Идеальное время для такого променада с 10:00 до 14:00.

Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 6 км
  • Время: 1 час 13 минут в среднем темпе
  • Сложность: может появиться мечта переехать в коттеджный поселок на берегу реки
#Видео#Пермь#Туризм#Город#Достопримечательности
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