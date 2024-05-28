Пробежка от #Кудабежать вдоль Камы от элитного дачного поселка

Старт от колоритного деревянного домика с резными наличниками. Это дача пермского градоначальника Александра Васильевича Синакевича, он был «мэром» в 1893–1898 годы. Вообще, на рубеже XIX–XX веков здесь был дачный поселок, в котором жили самые богатые пермяки. Эдакий элитный коттеджный поселок. И ясно почему: виды на реку волшебные! Сейчас это памятник архитектуры, который охраняется государством. Отсюда нам налево, вдоль реки через сосновый бор. Воздух тут потрясающий — все, как мы любим, для здоровья сплошная польза!