Пробежка от #Кудабежать вдоль Камы от элитного дачного поселка

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Старт от колоритного деревянного домика с резными наличниками. Это дача пермского градоначальника Александра Васильевича Синакевича, он был «мэром» в 1893–1898 годы. Вообще, на рубеже XIX–XX веков здесь был дачный поселок, в котором жили самые богатые пермяки. Эдакий элитный коттеджный поселок. И ясно почему: виды на реку волшебные! Сейчас это памятник архитектуры, который охраняется государством. Отсюда нам налево, вдоль реки через сосновый бор. Воздух тут потрясающий — все, как мы любим, для здоровья сплошная польза!
Конечной точкой нашего маршрута станет Дворец культуры имени Кирова. ДК тоже расположен на набережной. Фасад здания украшен красивой мозаикой на тему труда и отдыха. В полном соответствии с временем постройки — 1967. Местные ДК хвалят: детские кружки, культурные мероприятия. А еще внутри есть кафе. Вдруг проголодались? Все-таки 6 км позади. А на втором этаже ДК — ботанический сад с фотозонами. Почему бы и не сделать красивое фото на память. Идеальное время для такого променада с 10:00 до 14:00.