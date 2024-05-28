Прокуратура Краснокамска начала проверку по пожару, где погибли взрослые и ребенок

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Прокуратура Краснокамска начала проверку по пожару в частном жилом доме, в котором погибли люди, в том числе и ребенок. Об этом сообщила Прокуратура Пермского края.
По предварительных данным, горение дома в поселке Мысы произошло в ночь на 26 мая. Сейчас правоохранительные органы устанавливают причины возгорания. «В случае необходимости будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», сообщила пресс-служба ведомства.
Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту инцидента.
Напомним, сообщение о пожаре на пульт экстренной службы поступило 26 мая в 00:07. На место прибыли четыре единицы пожарной техники и 13 человек личного состава. Площадь пожара составила 63 кв. м. Пожарные вынесли из дома два газовых баллона с целью недопущения распространения огня на соседние здание. Ликвидировано горение было в 01:37.