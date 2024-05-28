Прокуратура Краснокамска начала проверку по пожару, где погибли взрослые и ребенок

Напомним, сообщение о пожаре на пульт экстренной службы поступило 26 мая в 00:07. На место прибыли четыре единицы пожарной техники и 13 человек личного состава. Площадь пожара составила 63 кв. м. Пожарные вынесли из дома два газовых баллона с целью недопущения распространения огня на соседние здание. Ликвидировано горение было в 01:37.