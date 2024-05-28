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Сроки и порядок приема документов от абитуриентов в вузы Перми в 2024 году

С 20 июня стартует прием абитуриентов в вузы Перми. Сроки проведения кампании

28 мая 2024, 06:10
Фото: unsplash.com

Сроки и порядок приема документов от абитуриентов в вузы Перми в 2024 году

Рассказываем о периоде приемной кампании в популярных университетах столицы Прикамья.
Сюжет
ПГНИУ

Старт приемной кампании

Прием документов в вузы в текущем году начинается 20 июня, подать их на бюджетные места можно до 25 июля. Университет или институт должен издать приказ о зачислении не позднее 9 августа, а учебный год традиционно начнется 1 сентября. Исключение здесь составляют студенты заочной формы обучения — для них установочные сессии могут стартовать в октябре.

Сейчас абитуриент имеет право подать документы в пять вузов и в каждом из них выбрать до 10 направлений подготовки, напоминают в пресс-службе министерства образования Пермского края.

График работы приемных комиссий

ПГНИУ

12 июля в Пермском госуниверситете завершается прием на бюджетные места для абитуриентов, имеющих право сдавать экзамены не в форме ЕГЭ, 10 августа — по договорам. Те, у кого есть актуальные результаты ЕГЭ, могут подавать документы на бюджетные места до 14:00 25 июля, по договорам, на платной основе — так же до 10 августа. Эти правила касаются поступающих на направления подготовки бакалавриата и специалитета.

Будущие студенты магистратуры могут подать документы для поступления на бюджет по 9 августа и по 20 августа при поступлении по договорам об оплате обучения.

Для обучения в аспирантуре нужно успеть подать документы по 17 августа на бюджетные места и по 28 августа — на места по договорам. Заявление о приеме можно подать одновременно и на бюджетное, и на платное место.

ПНИПУ

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете прием документов у поступающих по программам бакалавриата и/или специалитета завершается:

  • 12 июля — у поступающих на бюджет на все формы обучения по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом, а также у поступающих на направление «Архитектура» по итогам дополнительных вступительных испытаний;
  • 25 июля — у поступающих на бюджет на все формы обучения без прохождения вступительных испытаний от вуза и вообще любых вступительных испытаний.

На места по договорам об оказании платных образовательных услуг прием документов завершается:

  • 25 июля — у поступающих на все формы обучения по итогам вступительных испытаний, проводимых Политехом;
  • 20 августа — у поступающих на все формы обучения без прохождения вступительных испытаний, проводимых Политехом.

На программы магистратуры прием документов завершается:

  • 5 августа — на бюджетные места и места по договорам для абитуриентов, не имеющих действующих результатов вступительных испытаний;
  • 20 августа — на места по договорам для тех, у кого есть результаты вступительных испытаний.

Сами вступительные испытания для поступающих на очную, очно-заочную и заочную формы обучения проводятся 12 и/или 13 августа текущего года.

НИУ ВШЭ — Пермь

Для поступающих на все направления подготовки, кроме программы «Дизайн», установлены следующие сроки:

  • с 14 июня по 11 июля — для поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, которые проводит сама «Вышка»;
  • с 14 июня по 25 июня — для поступающих только по результатам ЕГЭ/ЦТ/ЦЭ и для поступающих без вступительных испытаний.

Для поступающих на программу «Дизайн» по итогам вступительных испытаний от «Вышки» установлен период подачи документов с 14 июня по 10 августа. Для тех, кто подает документы по итогам ЕГЭ/ЦТ/ЦЭ и без вступительных испытаний, — с 14 июня по 15 августа.

Очно-заочная форма обучения:

  • с 14 июня по 20 августа — для тех, кто прошел вступительные испытания в НИУ ВШЭ;
  • с 14 июня по 20 августа — для тех, кто поступает только по результатам ЕГЭ/ЦТ/ТЭ.

ПГАТУ

Режим работы приемной комиссии в Пермском государственном аграрно-технологическом университете:

  • с понедельника по четверг — с 8:30 до 17:00;
  • в пятницу — с 8:30 до 16:00;
  • суббота и воскресенье — выходные.

ПГМУ

Российские абитуриенты при поступлении на бюджет или по договору на бакалавриат либо специалитет должны прислать свои документы в период с 20 июня до 10 июля. Иностранные граждане учатся только по договору (контракту), от них заявки на поступление принимаются до 21 октября.

Для поступления на программы бакалавриата или специалитета нужно пройти письменный тест или предоставить результаты ЕГЭ. Минимальный проходной балл начинается от 153. В ординатуру проводится вступительное испытание в виде компьютерного теста — нужно набрать минимум 70 баллов, а для аспирантуры необходимо сдать устный экзамен.

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