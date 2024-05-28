С 20 июня стартует прием абитуриентов в вузы Перми. Сроки проведения кампании

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Прием документов в вузы в текущем году начинается 20 июня, подать их на бюджетные места можно до 25 июля. Университет или институт должен издать приказ о зачислении не позднее 9 августа, а учебный год традиционно начнется 1 сентября. Исключение здесь составляют студенты заочной формы обучения — для них установочные сессии могут стартовать в октябре.
Сейчас абитуриент имеет право подать документы в пять вузов и в каждом из них выбрать до 10 направлений подготовки, напоминают в пресс-службе министерства образования Пермского края.
12 июля в Пермском госуниверситете завершается прием на бюджетные места для абитуриентов, имеющих право сдавать экзамены не в форме ЕГЭ, 10 августа — по договорам. Те, у кого есть актуальные результаты ЕГЭ, могут подавать документы на бюджетные места до 14:00 25 июля, по договорам, на платной основе — так же до 10 августа. Эти правила касаются поступающих на направления подготовки бакалавриата и специалитета.
Будущие студенты магистратуры могут подать документы для поступления на бюджет по 9 августа и по 20 августа при поступлении по договорам об оплате обучения.
Для обучения в аспирантуре нужно успеть подать документы по 17 августа на бюджетные места и по 28 августа — на места по договорам. Заявление о приеме можно подать одновременно и на бюджетное, и на платное место.
В Пермском национальном исследовательском политехническом университете прием документов у поступающих по программам бакалавриата и/или специалитета завершается:
На места по договорам об оказании платных образовательных услуг прием документов завершается:
На программы магистратуры прием документов завершается:
Сами вступительные испытания для поступающих на очную, очно-заочную и заочную формы обучения проводятся 12 и/или 13 августа текущего года.
Для поступающих на все направления подготовки, кроме программы «Дизайн», установлены следующие сроки:
Для поступающих на программу «Дизайн» по итогам вступительных испытаний от «Вышки» установлен период подачи документов с 14 июня по 10 августа. Для тех, кто подает документы по итогам ЕГЭ/ЦТ/ЦЭ и без вступительных испытаний, — с 14 июня по 15 августа.
Очно-заочная форма обучения:
Режим работы приемной комиссии в Пермском государственном аграрно-технологическом университете:
Российские абитуриенты при поступлении на бюджет или по договору на бакалавриат либо специалитет должны прислать свои документы в период с 20 июня до 10 июля. Иностранные граждане учатся только по договору (контракту), от них заявки на поступление принимаются до 21 октября.
Для поступления на программы бакалавриата или специалитета нужно пройти письменный тест или предоставить результаты ЕГЭ. Минимальный проходной балл начинается от 153. В ординатуру проводится вступительное испытание в виде компьютерного теста — нужно набрать минимум 70 баллов, а для аспирантуры необходимо сдать устный экзамен.