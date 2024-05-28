С 20 июня стартует прием абитуриентов в вузы Перми. Сроки проведения кампании

12 июля в Пермском госуниверситете завершается прием на бюджетные места для абитуриентов, имеющих право сдавать экзамены не в форме ЕГЭ, 10 августа — по договорам. Те, у кого есть актуальные результаты ЕГЭ, могут подавать документы на бюджетные места до 14:00 25 июля, по договорам, на платной основе — так же до 10 августа. Эти правила касаются поступающих на направления подготовки бакалавриата и специалитета.