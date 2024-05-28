Сбой в работе сервисов СДЭК продолжается третий день: что известно

Эксперты сообщили журналистам, что восстановление сервиса СДЭК зависит от того, как часто компания делала бэкапы и где они были сохранены. После сбоя ответственность за остановку работы СДЭК на себя взяла международная хакерская группа Head Mare. Злоумышленники рассказали о взломе системы в своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter) и «передали привет» компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone, которая консультирует СДЭК по кибербезопасности. Неизвестные признались, что использовали вирус-шифровальщик.