Сбой в работе сервисов СДЭК продолжается третий день: что известно

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Третьи сутки в работе сервиса грузовых и почтовых отправлений СДЭК наблюдается масштабный сбой. Пользователи по всей России не могут получить свои заказы и отправить посылки. По информации нескольких источников СМИ, причиной этого может быть вирус-шифровальщик и хакерская атака, пишет Habr.
Вернуться к работе все сервисы СДЭК могут не скоро — на это потребуется примерно до пяти суток. Ранее в СДЭК обещали, что 28 мая работа пунктов выдачи заказов будет восстановлена, и деятельность компании наладится по обычному графику. Однако этого не произошло.
Эксперты сообщили журналистам, что восстановление сервиса СДЭК зависит от того, как часто компания делала бэкапы и где они были сохранены. После сбоя ответственность за остановку работы СДЭК на себя взяла международная хакерская группа Head Mare. Злоумышленники рассказали о взломе системы в своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter) и «передали привет» компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone, которая консультирует СДЭК по кибербезопасности. Неизвестные признались, что использовали вирус-шифровальщик.
В крупных компаниях бэкапы обновляются каждый день, а восстановление через резервную копию занимает несколько часов. Однако если нет бэкапов или декриптора, процесс может затянуться. Программисты рекомендуют не платить выкуп хакерам — они не дадут ключей, а лишь исчезнут, забрав ваши деньги.
Представитель СДЭК сообщила СМИ, что компания столкнулась с техническим сбоем и проводит расследование. Точной информации о случившемся нет. В компании не ответили на вопрос, когда сервис вновь заработает. Представитель Bi.Zone отказался комментировать инцидент.
«Безусловно, все ваши посылки в безопасности и мы делаем всё необходимое для того, чтобы они скорее оказались у вас. Мы благодарим вас за поддержку, полностью понимаем и разделяем негодование относительно задержек доставки», — говорится в Telegram-канале службы СДЭК.