СДЭК третий день не может восстановиться после хакерского удара: последние новости

56orb, ссылаясь на «Ведомости», пишет о том, что ответственность за остановку работы СДЭК взяла на себя международная хакерская группа Head Mare. Они заявили о взломе в своем аккаунте в соцсети X и опубликовали скриншоты проникновения в систему, а также «передали привет» российской компании Bi.Zone, консультирующей СДЭК по вопросам кибербезопасности. В сообщении взломщики указали на использование вируса-шифровальщика, что подтверждают источники «Ведомостей».