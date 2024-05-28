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Хакеры атаковали СДЭК

СДЭК третий день не может восстановиться после хакерского удара: последние новости

28 мая 2024, 10:11
Фото: нейросеть
Хакеры атаковали СДЭК
Уже третий день СДЭК испытывает технические проблемы, из-за которых клиенты не могут получить свои посылки. Причины сбоя пока неизвестны, но его последствия уже довольно серьезные. Подробнее об этом — в нашем материале.

Утром 26 мая пользователи СДЭК не могли зайти на сайт. В понедельник проблема не исчезла, при попытке открыть страницу появлялось сообщение об ошибке. Администраторы заявили, что все посылки в пути, а новые и уже пришедшие получить и выдать не получится из-за сбоя в работе вычислительных мощностей.

Обороты СДЭК

Компания СДЭК была основана под названием «Служба доставки экспресс-курьер» в 2000 году и работает по модели франшизы. К середине 2023 года имело 4300 пунктов выдачи заказов в 31 стране мира, большинство из них — в России. За первые девять месяцев 2023 года выручка глобальной части СДЭК выросла на треть, а чистая прибыль — вдвое.

Причины технического сбоя

Компания СДЭК не предоставила подробной информации о причинах сбоя. В официальном сообщении было сказано, что сбой произошел из-за «технических проблем».

Эксперты предполагают, что сбой мог быть вызван ошибкой в работе вычислительных мощностей, которая привела к нарушению функционирования системы обработки заказов. Однако официального подтверждения этой версии пока нет.

Версии причин технического сбоя в СДЭК

Как сообщает «Хабр», сбой в работе IT-сервисов СДЭК может быть вызван вирусом-шифровальщиком и хакерской атакой. Специалисты продолжают работу по восстановлению сервисов.

56orb, ссылаясь на «Ведомости», пишет о том, что ответственность за остановку работы СДЭК взяла на себя международная хакерская группа Head Mare. Они заявили о взломе в своем аккаунте в соцсети X и опубликовали скриншоты проникновения в систему, а также «передали привет» российской компании Bi.Zone, консультирующей СДЭК по вопросам кибербезопасности. В сообщении взломщики указали на использование вируса-шифровальщика, что подтверждают источники «Ведомостей».

Последствия сбоя для компании и клиентов

Из-за недоступности пунктов выдачи люди не могли вовремя получить свои посылки. Из-за проблем с сайтом и приложением получатели и отправители не могли отслеживать свои отправления и видеть информацию о статусе доставки. В пунктах выдачи образовались очереди, клиенты выражали недовольство задержками в доставке. Все это обсуждалось на официальной странице компании в социальной сети «ВКонтакте».

Сбой негативно повлиял на репутацию компании. Ее услугами пользуются не только обычные люди, но и другие компании. Сейчас они терпят убытки из-за сбоя. СДЭК может столкнуться с финансовыми потерями: возможно, придется компенсировать клиентам убытки и потерять заказы.

Когда восстановят работу СДЭК?

— Мы столкнулись с техническим сбоем и проводим расследование. Есть несколько теорий, и говорить что-либо до получения точной информации считаем непрофессиональным, — заявил СМИ представитель СДЭК.

Компания не сообщила, когда сервис снова будет работать. Представитель Bi.Zone отказался комментировать ситуацию для СМИ.

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