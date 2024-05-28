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Published Сегодня, 09:48

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Сквер, почти уничтоженный при строительстве спортцентра, будут реабилитировать

Сквер, почти уничтоженный при строительстве спортцентра, будут реабилитировать

28 мая 2024, 09:48
Фото: из группы Защитим Ивовый сквер (Парк Уинка)
Экологи с чиновниками выехали на место сквера, где возведен спортцентр (Аркадия Гайдара, 12б).

Как сообщила экозащитник Надежда Баглей, разработан план реабилитационных мероприятий по сохранению того, что осталось от уникального Ивового сквера. Ивовый сквер — это остатки большого Парка Пионерии, высаженного в долине речки Уинки в 1972 году.)

Зелёным выделены первоначальные границы Парка Пионерии. Жёлтым — то, что осталось к 2022 году. Красным — стройка спортцентра, розовым — зона реабилитации сквераЗелёным выделены первоначальные границы Парка Пионерии. Жёлтым — то, что осталось к 2022 году. Красным — стройка спортцентра, розовым — зона реабилитации сквера
Зелёным выделены первоначальные границы Парка Пионерии. Жёлтым — то, что осталось к 2022 году. Красным — стройка спортцентра, розовым — зона реабилитации сквера

За два года уничтожено 88 деревьев и половина зеленой территории ивового сквера. Сильно повреждены корни крайних деревьев: две яблони, одна ива Памяти Бажова и одна лиственница.

Экспертами из Департамента дорог и благоустройства, Горзеленстроя, Мотовилихинского района и их подрядчиков, Ландшафтного сообщества обследованы зелёные насаждения, даны рекомендации по реабилитации и составлен следующий план:

  • создание нового регламента содержания теневого газона и посадки местных почвопокровных теневыносливых растений;
  • работа с газовыми службами, чтобы восстановили благоустройство у яблонь около заправки;
  • работа с ГИБДД по эвакуации автомобилей с газона сквера;
  • освобождение деревьев от развешанных на них приборов и проводов.

Подрядчики, содержащие сквер, срочно зачистят и обработают повреждённые корни яблонь и ив, снимут висящие обломанные ветки. В соответствующие сроки проведут санитарную обрезку — удалят только сухие ветки. В течении сезона не будут косить и грести, а только вручную убирать мусор. МКУ «Городское зеленое строительство» проведет стволовые инъекции для лиственницы.

Таким был прекрасный Ивовый скверТаким был прекрасный Ивовый сквер
То, что осталось от лиственницы. Её еще, может быть, можно спастиТо, что осталось от лиственницы. Её еще, может быть, можно спасти
Строители очень жестко обходились с деревьями, 88 срубили, у ив спиливали «плакучую красоту», что делать категорически нельзяСтроители очень жестко обходились с деревьями, 88 срубили, у ив спиливали «плакучую красоту», что делать категорически нельзя
Таким был прекрасный Ивовый сквер
Фото: из группы Защитим Ивовый сквер (Парк Уинка)

Сквер включат в научный исследовательский проект Санкт Петербурга «Газон, как индикатор устойчивой городской среды и адаптации к изменениям климата», и об этом будет установлена информационная табличка в ивовом сквере.

«Защитить сквер от застройки нам не удалось, — говорит Надежда Баглей. — Краевая администрация отдала под застройку внушительную и важную часть сквера. Существенно ухудшила зелёную связь с остальным зелёным массовом и не торопится компенсировать — восстанавливать эту связь».

Экологи настоятельно рекомендуют краевым властям и застройщику спортцентра (ООО «Звезда — 2013») для компенсации снесенных деревьев продолжить со стороны гаражей газон не менее трех метров, на нём высадить деревья и живую изгородь. Далее — тротуар два метра и велодорожка два метра для восстановления пешеходной связи с улицей Юрша.

Для восстановления последней лиственницы на стройплощадке необходимо обеспечить уровень земли ровно до корневой шейки и внутриствольные инъекции.

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