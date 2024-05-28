Сквер, почти уничтоженный при строительстве спортцентра, будут реабилитировать

За два года уничтожено 88 деревьев и половина зеленой территории ивового сквера. Сильно повреждены корни крайних деревьев: две яблони, одна ива Памяти Бажова и одна лиственница.



Экспертами из Департамента дорог и благоустройства, Горзеленстроя, Мотовилихинского района и их подрядчиков, Ландшафтного сообщества обследованы зелёные насаждения, даны рекомендации по реабилитации и составлен следующий план: