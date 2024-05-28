Сквер, почти уничтоженный при строительстве спортцентра, будут реабилитировать

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Как сообщила экозащитник Надежда Баглей, разработан план реабилитационных мероприятий по сохранению того, что осталось от уникального Ивового сквера. Ивовый сквер — это остатки большого Парка Пионерии, высаженного в долине речки Уинки в 1972 году.)
За два года уничтожено 88 деревьев и половина зеленой территории ивового сквера. Сильно повреждены корни крайних деревьев: две яблони, одна ива Памяти Бажова и одна лиственница.
Экспертами из Департамента дорог и благоустройства, Горзеленстроя, Мотовилихинского района и их подрядчиков, Ландшафтного сообщества обследованы зелёные насаждения, даны рекомендации по реабилитации и составлен следующий план:
Подрядчики, содержащие сквер, срочно зачистят и обработают повреждённые корни яблонь и ив, снимут висящие обломанные ветки. В соответствующие сроки проведут санитарную обрезку — удалят только сухие ветки. В течении сезона не будут косить и грести, а только вручную убирать мусор. МКУ «Городское зеленое строительство» проведет стволовые инъекции для лиственницы.
Сквер включат в научный исследовательский проект Санкт Петербурга «Газон, как индикатор устойчивой городской среды и адаптации к изменениям климата», и об этом будет установлена информационная табличка в ивовом сквере.
«Защитить сквер от застройки нам не удалось, — говорит Надежда Баглей. — Краевая администрация отдала под застройку внушительную и важную часть сквера. Существенно ухудшила зелёную связь с остальным зелёным массовом и не торопится компенсировать — восстанавливать эту связь».
Экологи настоятельно рекомендуют краевым властям и застройщику спортцентра (ООО «Звезда — 2013») для компенсации снесенных деревьев продолжить со стороны гаражей газон не менее трех метров, на нём высадить деревья и живую изгородь. Далее — тротуар два метра и велодорожка два метра для восстановления пешеходной связи с улицей Юрша.
Для восстановления последней лиственницы на стройплощадке необходимо обеспечить уровень земли ровно до корневой шейки и внутриствольные инъекции.