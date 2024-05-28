Сын игрока пермского «Урал-Грейта» может дебютировать в НБА уже в следующем году

Дёмин рассматривается в качестве Топ-10 проспекта драфта НБА-2025. Игра в NCAA может позволить ему повысить свои шансы на высокую позицию. NCAA — Национальная ассоциация студенческого спорта — национальная университетская спортивная ассоциация, в которую входят 1281 различная организация, организующая спортивные соревнования в колледжах и университетах США и Канады.