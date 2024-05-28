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Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Сын игрока пермского «Урал-Грейта» может дебютировать в НБА уже в следующем году

Сын игрока пермского «Урал-Грейта» может дебютировать в НБА уже в следующем году

28 мая 2024, 05:33
Фото: Real Madrid
Егор Дёмин покинет мадридский «Реал» для продолжения карьеры за океаном.

18-летний российский разыгрывающий из мадридского «Реала» Егор Дёмин, сын игрока «Урал-Грейта» Владимира Дёмина, продолжит карьеру в NCAA. Скорее всего, Демин присоединится к команде Университета Бригама Янга, сообщают отраслевые СМИ.

Среди возможных кандидатов на подписание баскетболиста также значатся Арканзас и Южная Калифорния.

Дёмин рассматривается в качестве Топ-10 проспекта драфта НБА-2025. Игра в NCAA может позволить ему повысить свои шансы на высокую позицию. NCAA — Национальная ассоциация студенческого спорта — национальная университетская спортивная ассоциация, в которую входят 1281 различная организация, организующая спортивные соревнования в колледжах и университетах США и Канады.

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#Спорт#Баскетбол#Баскетболист#Урал грейт
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