В 2023 году в Пермском крае 13 подростков покончили с собой

По данным комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, десятилетний анализ статистики случаев свидетельствует о их сокращении. В Пермском крае было зарегистрировано случаев суицида среди несовершеннолетних: в 2010 — 34, в 2011 — 29, 2012 -26, 2013 — 25, 2014 — 26 случаев, в 2021 — 23, 2022 — 13, 2023 — 13. С начала 2024 года пока не зарегистрировано ни одного подросткового суицида.