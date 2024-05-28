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Published Сегодня, 15:08

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Updated Сегодня, 15:11

В 2023 году в Пермском крае 13 подростков покончили с собой

В 2023 году в Пермском крае 13 подростков покончили с собой

28 мая 2024, 15:08
Фото: Изображение Midjourney
Как стало известно Properm.ru в ходе подготовки публикации на тему суицидов и самоповреждений среди детей и подростков, в 2023 году дети совершили 86 попыток суицида (это то, что официально зарегистрировано). 13 подростков совершили суицид.

Всего в 2023 году за счет различных источников выявлено более четырех тысяч случаев сложных ситуаций у детей и подростков (это и жестокое обращение в семье, и буллинг, и самоповреждения), в том числе 86 случаев суицидальных попыток и 13 завершенных суицидов.

По данным комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, десятилетний анализ статистики случаев свидетельствует о их сокращении. В Пермском крае было зарегистрировано случаев суицида среди несовершеннолетних: в 2010 — 34, в 2011 — 29, 2012 -26, 2013 — 25, 2014 — 26 случаев, в 2021 — 23, 2022 — 13, 2023 — 13. С начала 2024 года пока не зарегистрировано ни одного подросткового суицида.

Количество попыток суицида среди несовершеннолетних также имеет тенденцию к сокращению: со 166 в 2015 году до 117 в 2022 году и 86 в 2023 году.

Социальный портрет подростка-суицидента с годами не изменился. Средний возраст — 15-17 лет, около 80% из них проживают в неполных семьях, более 60% имели различные признаки неблагополучия: конфликты в семье, с подростками, правонарушения и преступления, у 31% уже ранее выявлялась разного рода суицидальная активность.

Статистика по самоповреждениям (селфхарм) ранее не велась, в 2023 году официально зарегистрировано более 90 таких случаев.

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#Детский мир#Суицид#Детский суицид#Попытка суицида
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