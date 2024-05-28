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В Чернушке мужчина расстрелял собутыльника на пруду

В Чернушке мужчина расстрелял собутыльника на пруду

28 мая 2024, 17:11
Фото: 1MI
Стрелявший задержан.

В Чернушке во время посиделок у городского пруда 37-летний мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета в своего знакомого и убежал. Стрелявший задержан, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Утром неизвестный познакомился с двумя местными жителями. Во время распития алкоголя между ним и одним из его новых знакомых возникла ссора. Мужчина сходил к своему автомобилю, взял оттуда пистолет и вернулся к новым знакомым. Он выстрелил несколько раз в одного из них, после чего убежал. Третьему участнику событий остановить его не удалось.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель. Он дал признательные показания. Травматический пистолет изъят.

Пострадавшему причинён легкий вред здоровью. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»). Стрелявший находится под подпиской о невыезде.

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#Происшествия#Общество#Криминал#Чернушка
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