В Чернушке мужчина расстрелял собутыльника на пруду

Утром неизвестный познакомился с двумя местными жителями. Во время распития алкоголя между ним и одним из его новых знакомых возникла ссора. Мужчина сходил к своему автомобилю, взял оттуда пистолет и вернулся к новым знакомым. Он выстрелил несколько раз в одного из них, после чего убежал. Третьему участнику событий остановить его не удалось.