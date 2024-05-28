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В металлической бытовке 27 мая сгорел житель Перми

В металлической бытовке 27 мая сгорел житель Перми

28 мая 2024, 10:38
Фото: 1MI
Причина пожара выясняется.

В Перми 27 мая в металлической бытовке на ул. 1-я Новгородская произошел пожар. В ходе инцидента погиб человек. Об этом сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе МЧС по Пермскому краю.

Как сообщило ведомство, сообщение о пожаре на пульт пожарной службы поступило 27 мая в 05:34. На место происшествия прибыли две единицы пожарной техники и шесть человек личного состава.

Установлено, что горение распространилось по всему объему помещения. По предварительным данным, площадь пожара составила 18 кв. м. Пожар был ликвидирован в 5:49.

Помимо одного погибшего, травмированных не оказалось. Проводится проверка и устанавливается причина возгорания.

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#Происшествия#Пермь#Пожар#Мчс#Погибший
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