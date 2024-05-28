В металлической бытовке 27 мая сгорел житель Перми

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
В Перми 27 мая в металлической бытовке на ул. 1-я Новгородская произошел пожар. В ходе инцидента погиб человек. Об этом сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе МЧС по Пермскому краю.
Как сообщило ведомство, сообщение о пожаре на пульт пожарной службы поступило 27 мая в 05:34. На место происшествия прибыли две единицы пожарной техники и шесть человек личного состава.
Установлено, что горение распространилось по всему объему помещения. По предварительным данным, площадь пожара составила 18 кв. м. Пожар был ликвидирован в 5:49.
Помимо одного погибшего, травмированных не оказалось. Проводится проверка и устанавливается причина возгорания.