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В Перми обновят 140 тысяч квадратных метров дорожной разметки

В Перми обновят 140 тысяч квадратных метров дорожной разметки

28 мая 2024, 02:50
Фото: пресс-служба Минтранса Пермского края
Работы по нанесению свежей разметки прошли на основных магистральных улицах и дорогах.

На улицах Перми начали обновление дорожной разметки. Во всех районах города планируется нанести 140 тыс. кв. м. свежей разметки из лакокрасочных материалов и термопластика. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин.

Работы уже ведутся на основных магистральных дорогах и улицах. Новую дорожную разметку можно увидеть на Тихом Компросе, автодороге Пермь — Новые Ляды, шоссе Космонавтов, ул. Героев Хасана, ул. Адмирала Ушакова, ул. Маршала Рыбалко, ул. Подлесной, ул. КИМ, ул. Лянгасова и других.

Для того, чтобы не мешать движению транспорта, разметку обычно наносят ночью. «Для повышения безопасности пермяков часть пешеходных переходов выполнена в наиболее контрастных бело-жёлтых цветах», — пишет Соснин.

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