В Перми почти за 17 миллионов рублей расширят парковку у аэропорта «Большое Савино»

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В Перми расширят парковку у аэропорта «Большое Савино». Стоимость контракта составила 16 млн 964 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Заказчиком выступает АО «Международный аэропорт „Пермь“».
При обустройстве парковочного пространства потребуются следующие материалы: асфальтобетон, битумная эмульсия, щебень, смесь песчано-гравийная и камни бортовые. Работы подрядчик обязуется выполнить не позже 45 календарных дней с даты заключения договора.
Заявки на участие в торгах можно подать до 20 июня. Победитель аукциона станет известен 28 июня.