В Перми умерла известная радиоведущая Нина Соловей

Журналистка умерла в ночь на 28 мая. Ей было всего 49 лет. Журналистка работала на многих радиостанциях, в том числе «Эхо Перми», а последние полгода — на радио «Комсомольская правда Пермь». Была организатором фестиваля моноспектаклей «Монофест».