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В Перми умерла известная радиоведущая Нина Соловей

В Перми умерла известная радиоведущая Нина Соловей

28 мая 2024, 07:00
Фото: соцсети Нины Соловей
Журналистке было всего 49 лет.

В Перми умерла известная радиоведущая Нина Соловей. У нее осталась пожилая мама и 16-летняя дочка, сообщает «КП-Пермь».

Журналистка умерла в ночь на 28 мая. Ей было всего 49 лет. Журналистка работала на многих радиостанциях, в том числе «Эхо Перми», а последние полгода — на радио «Комсомольская правда Пермь». Была организатором фестиваля моноспектаклей «Монофест».

О похоронах радиоведущей будет известно позже. Редакция Properm.ru приносит свои соболезнования близким и родным Нины Соловей.

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#Пермь#Сми#Некролог#Пермские сми
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