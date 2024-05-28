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В Перми умерла известная радиоведущая Нина Соловей. У нее осталась пожилая мама и 16-летняя дочка, сообщает «КП-Пермь».
Журналистка умерла в ночь на 28 мая. Ей было всего 49 лет. Журналистка работала на многих радиостанциях, в том числе «Эхо Перми», а последние полгода — на радио «Комсомольская правда Пермь». Была организатором фестиваля моноспектаклей «Монофест».
О похоронах радиоведущей будет известно позже. Редакция Properm.ru приносит свои соболезнования близким и родным Нины Соловей.