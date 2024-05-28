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В Прикамье похоронят погибшего на СВО 60-летнего Сергея Гордеева

В Прикамье похоронят погибшего на СВО 60-летнего Сергея Гордеева

28 мая 2024, 03:52
Фото: properm.ru / Администрация Юсьвинского муниципального округа
Церемония прощания пройдет 28 мая.

В ходе специальной военной операции погиб 60-летний уроженец Юсьвинского округа Сергей Гордеев. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

Родился мужчина 16 марта 1964 года в деревне Асаново. После школы окончил Кудымкарское медицинское училище по специальности «Фельдшер». Работал в Юсьвинской центральной больнице, Кудымкарской больнице, Чойской больнице Алтайского края. В последнее годы жизни работал в частных охранных предприятиях.

В октябре 2023 года Гордеев заключил контракт с Минобороны и пошел добровольцем на спецоперацию. В декабре получил ранение, а после этого снова отправился в зону боевых действий. Погиб 20 апреля 2024 года.

Как сообщают власти округа, Сергей всегда был добрым и отзывчивым человеком. Интересовался медициной и экстрасенсорикой. Любил природу, рыбалку, а также походы. «Выражаем соболезнования родным и близким Сергея Витальевича. Это горе, и никакими словами его не поправить», — пишет ведомство.

Прощание состоится сегодня, 28 мая в 12:00, в Юсьвинском КДЦ на ул. Красноармейской, 21а.

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