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Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

В «Пятерочке» итальянские полотенца можно приобрести по цене от 1 рубля

В «Пятерочке» итальянские полотенца можно приобрести по цене от 1 рубля

28 мая 2024, 11:03
Фото: Торговая сеть «Пятёрочка»
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Сеть магазинов «Пятёрочка» объявила о летней акции, в рамках которой ее посетители могут собрать коллекцию итальянских полотенец Cassera Casa.

С 28 мая по 26 августа 2024 года их можно приобрести по цене от 1 рубля, накопив электронные наклейки с картой лояльности «X5 Клуб». За каждые потраченные 200 рублей в чеке автоматически начисляется одна наклейка. Сколько наклеек уже доступно, можно посмотреть в приложении торговой сети.

Собрав 40 таких наклеек, покупатель получает возможность приобрести полотенце или коврик для ванной от известного итальянского бренда со скидкой до 70%, в зависимости от типа изделия. За 80 наклеек можно купить продукцию по цене от 1 рубля. Также можно приобрести текстиль по обычной цене — от 599 до 1 499 рублей.

Итальянская коллекция Cassera Casa включает 10 полотенец и 2 коврика для ванной, представленных в трёх цветовых решениях и разных размерах. Изделия изготовлены из натуральных материалов с тщательной проработкой всех деталей и отлично подойдут для ванной комнаты, кухни или занятий спортом. Высокая впитываемость и быстрое высыхание делают их незаменимыми в быту.

Более подробная информация об акции, сроках и правилах проведения доступна на сайте.

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