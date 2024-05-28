В Соликамске и Кунгуре при подготовке к отопительному сезону не делалась опрессовка

В своем докладе о результатах отопительного сезона 2023–2024 годов глава региона упомянул о двух крупных авариях на объектах теплоснабжения в Кунгуре и Соликамске. Во время проверки выяснилось, что на тепловых сетях, которые дали сбой, не была проведена опрессовка. «Местное руководство даже не знало об этом, в результате люди остались без тепла», — подчеркнул губернатор.