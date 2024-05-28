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В Соликамске и Кунгуре при подготовке к отопительному сезону не делалась опрессовка

В Соликамске и Кунгуре при подготовке к отопительному сезону не делалась опрессовка

28 мая 2024, 14:41
Фото: Telegram-канал Евгения Самоукова
В этих городах в минувший отопительный сезон произошло несколько коммунальных аварий

На неисправных тепловых сетях в Соликамске, не была произведена опрессовка. Это стало причиной аварий минувшей зимой, цитирует заявление во время Совета глав муниципалитетов губернатора Пермского края Дмитрия Махонина «Коммерсант –Прикамье».

В своем докладе о результатах отопительного сезона 2023–2024 годов глава региона упомянул о двух крупных авариях на объектах теплоснабжения в Кунгуре и Соликамске. Во время проверки выяснилось, что на тепловых сетях, которые дали сбой, не была проведена опрессовка. «Местное руководство даже не знало об этом, в результате люди остались без тепла», — подчеркнул губернатор.

В период с 12 по 15 декабря в многоквартирных домах и образовательных учреждениях Соликамска отсутствовало отопление. Аварийная ситуация случилась на теплосетях, принадлежащих СМУП «Теплоэнерго». В результате несколько дней без отопления находились тысячи соликамцев. Глава города Евгений Самоуков угрожал местным жителям привлечением к административной ответственности, однако позже удалил свои посты.

Еще в феврале следственные органы СК России проводили процессуальную проверку по факту коммунальной аварии в Соликамске. Результаты проверки не обнародованы.

7 декабря прошлого года во время сорокаградусных морозов в Кунгуре произошел порыв теплотрассы, подача теплоносителя была прекращена в 26-ти многоквартирных домах. Аварию устранили, но перебои подачи тепла жители не менее, чем 50-ти многоквартирных домов испытывали еще несколько дней. По словам людей, температура в квартирах опускалась до +9… 11 градусов. Тепло восстановилось в жилых помещениях только 12 — 13 декабря.

31 декабря в Кунгуре снова семь многоквартирных домов, где проживает 918 человек остались без тепла и горячего водоснабжения из-за аварии на теплотрассе в микрорайоне Черёмушки.

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#Политика#Коммунальный рай#Авария#Отопительный сезон
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