Власти Перми намерены увеличить исковые требования к евангелистам на 5 млн рублей

Мэрия краевой столицы евангелисты находятся в судебном процессе с 2020 года. Так, ведомство требует взыскать управления христиан веры евангельской более 10,617 млн руб. в качестве неосновательного обогащения и 1,269 млн руб. за пользование чужими деньгами. Долг, как считают в администрации, появился из-за того, что евангелисты не оплачивали пользование земельным участком под ДК им. Ленина с 6 февраля 2018-го по 25 мая 2021-го. По мнению евангелистов, раз договор аренды заключен не был, значит и задолженности нет.