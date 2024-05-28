Власти Перми намерены увеличить исковые требования к евангелистам на 5 млн рублей

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Администрация Перми через суд хочет увеличить размер исковых требований к Пермскому епархиальному управлению христиан веры евангельской. За использование территории под ДК имени Ленина и прилегающего участка земли власти муниципалитета намерены взыскать с евангелистов свыше 11 млн рублей. Об этом сообщило «Ъ-Прикамье».
Вчера, 27 мая, на заседании Арбитражного суда Прикамья представитель городского департамента земельных отношений — истец — заявил ходатайство об изменении периода взыскания на шесть месяцев и повышения суммы взыскания с пермских евангелистов на 5 млн рублей. О том, как планируется изменить период и сумму взыскания с управления христиан веры евангельской, истец не сообщил.
Ответчик выступил против изменений исковых требований и отметил, что узнал об этом только в суде. По словам истца, увеличение размера иска является правом департамента. Судебное разбирательство было отложено на 10 июня
Мэрия краевой столицы евангелисты находятся в судебном процессе с 2020 года. Так, ведомство требует взыскать управления христиан веры евангельской более 10,617 млн руб. в качестве неосновательного обогащения и 1,269 млн руб. за пользование чужими деньгами. Долг, как считают в администрации, появился из-за того, что евангелисты не оплачивали пользование земельным участком под ДК им. Ленина с 6 февраля 2018-го по 25 мая 2021-го. По мнению евангелистов, раз договор аренды заключен не был, значит и задолженности нет.
Пермские евангелисты также стоят на том, что являются религиозной организацией, поэтому плата должна рассчитываться по ставке 0,1% от кадастровой цены. Однако в мэрии заверяют, что фактически участок используется в коммерческих целях.