Власти Перми решили объединить школу №21 с Дягилевской гимназией

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Учитывая необходимость обеспечения территориальной доступности по месту жительства детей школы №21, фактическую укомплектованность образовательных учреждений в центре Перми и результаты проверки прокуратуры города принято решение, что с 1 сентября 2024 года дети из школы №21 будут обучаться в двух школах Ленинского района. Об этом сообщают в мэрии.
Так, учащиеся с 1 по 4 классы будут учиться в школе №28, с 5 по 11 классы — в гимназии №11. Для размещения учащихся школы №21 в гимназии №11 будут задействованы 8 кабинетов на четвертом этаже нового корпуса учреждения.
«На площадях гимназии №11 будут по-прежнему функционировать все помещения, задействованные под музей. В настоящее время администрацией гимназией направлена заявка для регистрации музея в федеральном реестре школьных музеев. Помещения музея не будут использоваться как учебные классы, образовательный процесс будет полностью организован на площадях основного корпуса гимназии №11. Вся сложившаяся система дополнительного образования гимназистов и учащихся школы №21 будет сохранена. Кроме того, семьям будут предложены новые программы дополнительного образования, которые дети смогут осваивать на базе городского Дворца детского и юношеского творчества, расположенного в шаговой доступности от гимназии», — отметила начальник департамента образования администрации Перми Ольга Ершова.
Также, учитывая ежегодное снижение количества учащихся школы №21, понижающегося из-за этого уровня заработной платы работников школы и по инициативе педагогического коллектива школы №21 принято управленческое решение о реорганизации школы с 1 января 2025 года путем присоединения к гимназии №11.
Процедура реорганизации будет проходить в течение сентября-декабря 2024 года. Учащимся начальной школы будет предложено зачисление в школу №28 классами. Учащимся средней и старшей ступени также будет предложено зачисление в гимназию №11 классами, при индивидуальном пожелании семей о переходе в другие школы города будет предложено сопровождение по выбору школ. Сокращение педагогических работников будет исключено. Решение городского департамента образования принято с учетом соблюдения баланса интересов всех сторон, права учеников и учителей не нарушены, обучение детей школы № 21 в гимназии №11 не приведет к перезагруженности учебного заведения.
Решение принято, так как проект реконструкции здания школы № 21 по ул. Сибирская, 23, вновь получил отрицательное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию. Результаты инженерных изысканий не соответствуют требованиям технических регламентов, санитарных норм и других правил. Это говорит о том, что организация современных образовательных условий, отвечающим всем требованиям, в здании на ул. Сибирской, 23, невозможна.