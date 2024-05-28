Власти Перми решили объединить школу №21 с Дягилевской гимназией

«На площадях гимназии №11 будут по-прежнему функционировать все помещения, задействованные под музей. В настоящее время администрацией гимназией направлена заявка для регистрации музея в федеральном реестре школьных музеев. Помещения музея не будут использоваться как учебные классы, образовательный процесс будет полностью организован на площадях основного корпуса гимназии №11. Вся сложившаяся система дополнительного образования гимназистов и учащихся школы №21 будет сохранена. Кроме того, семьям будут предложены новые программы дополнительного образования, которые дети смогут осваивать на базе городского Дворца детского и юношеского творчества, расположенного в шаговой доступности от гимназии», — отметила начальник департамента образования администрации Перми Ольга Ершова.