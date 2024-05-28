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Восьмое за май арктическое вторжение нагрянет в Прикамье с Канадского архипелага

Восьмое за май арктическое вторжение нагрянет в Прикамье с Канадского архипелага

28 мая 2024, 03:29
Фото: ideogram.ai
Средняя температура будет ниже климатической нормы 2-3˚ С.
Сюжет
ПГНИУ

На этой неделе в Пермском крае ожидается вторжение холодной массы с Канадской Арктики. Это уже восьмой по счету арктический циклон в течение мая. Существенное потепление прогнозируется только к концу недели. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Средний температурный фон на неделе в Прикамье будет ниже климатической нормы на 2-3˚ С, на юго-западе на 1˚ С. Кроме этого, ожидается небольшое выпадение осадков, в зону дождей попадут центральные районы края и краевая столица.

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#ПГНИУ#Пермский край#Осадки#Прикамье#Дождь#Температура#Май#Климатическая норма#Арктическое вторжение#Канадский архипелаг#Холодная масса
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