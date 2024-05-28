Восьмое за май арктическое вторжение нагрянет в Прикамье с Канадского архипелага

На этой неделе в Пермском крае ожидается вторжение холодной массы с Канадской Арктики. Это уже восьмой по счету арктический циклон в течение мая. Существенное потепление прогнозируется только к концу недели. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.