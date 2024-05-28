Восьмое за май арктическое вторжение нагрянет в Прикамье с Канадского архипелага

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
На этой неделе в Пермском крае ожидается вторжение холодной массы с Канадской Арктики. Это уже восьмой по счету арктический циклон в течение мая. Существенное потепление прогнозируется только к концу недели. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.
Средний температурный фон на неделе в Прикамье будет ниже климатической нормы на 2-3˚ С, на юго-западе на 1˚ С. Кроме этого, ожидается небольшое выпадение осадков, в зону дождей попадут центральные районы края и краевая столица.