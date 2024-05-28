Жительница Соликамска купила поддельные права и помогла это сделать знакомому

Женщина ранее проходила обучение в автошколе, но сдать практический экзамен в ГИБДД не смогла. Желая управлять автомобилем, она приобрела официальный документ на одном из сайтов, который позже предъявила сотрудниками полиции при проверке документов. Полицейские распознали подделку.