Жительница Соликамска купила поддельные права и помогла это сделать знакомому

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Соликамский городской суд вынес приговор местной жительнице. Ее признали виновной в приобретении и использовании поддельного документа, а также в посредничестве, сообщают в краевой прокуратуре.
Женщина ранее проходила обучение в автошколе, но сдать практический экзамен в ГИБДД не смогла. Желая управлять автомобилем, она приобрела официальный документ на одном из сайтов, который позже предъявила сотрудниками полиции при проверке документов. Полицейские распознали подделку.
Подсудимая помогла своему знакомому аналогичным способом приобрести поддельное водительское удостоверение. Все подделки были изъяты полицейскими.
Решением суда женщина признана виновной по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение и использование заведомо поддельного официального документа), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 327 УК РФ (пособничество в приобретении и использовании заведомо поддельного официального документа).
Суд приговорил виновную к штрафу в размере 35 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.