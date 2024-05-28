Жительница Томска осуждена за сбыт наркотиков в Кузбассе

Posted Сегодня, 17:50
Published Сегодня, 17:50
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
Злоумышленницу задержали полиция и ФСБ в апреле 2023 года в городе Тайга, пишет sibdepo.ru. В ходе личного досмотра у нее были изъяты свертки с порошкообразным веществом. Судебная экспертиза подтвердила, что это был героин массой около 40 граммов. Задержанная стала фигуранткой уголовного дела.
Как сообщили в пресс-службе ФСБ России по Кемеровской области, женщина получила наркотическое вещество в Томске с целью его незаконного сбыта в Тайге. На суде она полностью признала свою вину. Тайгинский городской суд признал женщину виновной в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств и назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима.