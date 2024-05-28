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Жительница Томска осуждена за сбыт наркотиков в Кузбассе

28 мая 2024, 17:50
По информации, опубликованной пресс-службой Управления МВД по Кемеровской области, 50-летняя жительница Томска была признана виновной в незаконном сбыте наркотиков на территории Кузбасса.

Злоумышленницу задержали полиция и ФСБ в апреле 2023 года в городе Тайга, пишет sibdepo.ru. В ходе личного досмотра у нее были изъяты свертки с порошкообразным веществом. Судебная экспертиза подтвердила, что это был героин массой около 40 граммов. Задержанная стала фигуранткой уголовного дела.

Как сообщили в пресс-службе ФСБ России по Кемеровской области, женщина получила наркотическое вещество в Томске с целью его незаконного сбыта в Тайге. На суде она полностью признала свою вину. Тайгинский городской суд признал женщину виновной в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств и назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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