Жительница Томска осуждена за сбыт наркотиков в Кузбассе

Как сообщили в пресс-службе ФСБ России по Кемеровской области, женщина получила наркотическое вещество в Томске с целью его незаконного сбыта в Тайге. На суде она полностью признала свою вину. Тайгинский городской суд признал женщину виновной в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств и назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии общего режима.