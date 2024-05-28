Жителям Прикамья рассказали, за ловлю какой рыбы им грозит штраф

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В реках Пермского края нельзя ловить шесть видов рыб. Если такая рыба будет поймана, рыбак должен отпустить ее. В противном случае нарушителю грозит штраф. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на начальника отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Прикамья Ольгу Ельченкову.
К вылову в регионе запрещены таймень, стерлядь, сазан в Камском водохранилище, хариус в окрестностях Перми, подкаменщик и белоперый пескарь. При этом, двух последних практически из этого перечня невозможно поймать в реках Прикамья.
Ельченкова также предупредила, что на территории региона действует нерестовый запрет. Так, с 1 мая по 10 июня нельзя заниматься рыбалкой в Воткинском водохранилище, а с 5 мая по 15 июня — в Камском водохранилище. Полный список запрещенной к отлову рыбы в Пермском крае размещен на сайте Волго-Камского территориального управления федерального агентства по рыболовству в памятке для рыболовов-любителей.