Жителям Прикамья рассказали, за ловлю какой рыбы им грозит штраф

Ельченкова также предупредила, что на территории региона действует нерестовый запрет. Так, с 1 мая по 10 июня нельзя заниматься рыбалкой в Воткинском водохранилище, а с 5 мая по 15 июня — в Камском водохранилище. Полный список запрещенной к отлову рыбы в Пермском крае размещен на сайте Волго-Камского территориального управления федерального агентства по рыболовству в памятке для рыболовов-любителей.