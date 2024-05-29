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Суд рассмотрит заявление автора пермского «Счастья не за горами»

Автор «Счастья не за горами» обжаловал в суде отказ в правах на использование фразы

29 мая 2024, 09:49
Фото: properm.ru

Суд рассмотрит заявление автора пермского «Счастья не за горами»

Художник не согласен с использованием его фразы предпринимателем из Нытвы.

Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассмотрит заявление создателя арт-объекта «Счастье не за горами» Бориса Матросова. Он выступает против использования фразы бизнесменом из Нытвы Алексеем Мальцевым. Также Мальцев, по мнению Роспатента, право на выпуск продукции с одноименным товарным знаком, с чем художник не согласен.

Сейчас суд по интеллектуальным правам может вынести решение об отказе в удовлетворении заявления или о признании недействительным решения Роспатента. Если суд откажет какой-либо из сторон, она имеет возможность обратиться в Президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, а после — в Верховный Суд РФ, пишет 59.ru со ссылкой на патентного поверенного, управляющего партнера Адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Романа Ахметова.

Адвокаты подали заявление Матросова в минувшую пятницу, 24 мая. Теперь у суда есть пять рабочих дней на принятие материалов к производству, после чего он должен определиться с датой заседания, рассказал корреспонденту Properm.ru Роман Ахметов.

«Мы убеждены, что Роспатент принял ошибочное решение по „Счастью…“, неправильно применил нормы четвертой части Гражданского кодекса РФ. В данном случае очевидно, что зарегистрирован товарный знак, тождественный названию известного в РФ произведения. А это является основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку», — пояснил Ахметов.

Надпись «Счастье не за горами» была установлена на набережной в Перми в 2009 году. Права на арт-объект до 2017 года не были закреплены за кем-то определенным. Чтобы проводить регулярный ремонт, после 2017 года «Счастье…» перешло в собственность города. В 2023 году бизнесмен Алексей Мальцев получил патент на фразу с правом на выпуск продукции с одноименным знаком, Борис Матросов выступил против.

Отказ Роспатента в правах Матросова на фразу «Счастье не за горами» будет обжалован
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#Общество#Пермь#Арт-объект#Счастье не за горами#Авторские права
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