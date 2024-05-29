Банка стала причиной пожара, уничтожившего 10 домов в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Она могла действовать как линза и через солнечные лучи воспламенить сухую траву. Огонь затем перекинулся на баню и жилые дома. Специалисты также рассматривают другие возможные версии, пишет uralpolit.ru.
Никто не пострадал или не погиб в результате пожара. Однако ущерб, нанесенный владельцам домов, составил около 12 миллионов рублей. Точную сумму ущерба определит специальная комиссия. Люди, оставшиеся без крова, временно размещены у своих ближайших родственников.
На заседании оперативного штаба при главе района было принято решение предоставить другое жилье одной из пострадавших семей в поселке городского типа Арти, который находится в 45 километрах от места ЧП. Супруги согласились. В настоящее время также решается вопрос о выплате компенсации другим пострадавшим. Полиция направила собранные материалы о пожаре для принятия решения в Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области.
Для оказания помощи гражданам на месте происшествия работали 17 полицейских и 5 единиц служебного транспорта. Они обеспечивали безопасность прибывающих машин МЧС и охраняли имущество пострадавших жителей села от возможного грабежа. Гражданам, которые потеряли документы в результате пожара, будет оказана помощь в оформлении новых документов полицейскими из подразделения по вопросам миграции.