Банка стала причиной пожара, уничтожившего 10 домов в Свердловской области

На заседании оперативного штаба при главе района было принято решение предоставить другое жилье одной из пострадавших семей в поселке городского типа Арти, который находится в 45 километрах от места ЧП. Супруги согласились. В настоящее время также решается вопрос о выплате компенсации другим пострадавшим. Полиция направила собранные материалы о пожаре для принятия решения в Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области.