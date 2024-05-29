Единороссы представили инициативы для национального проекта «Семья»

По словам Анны Кузнецовой, предложения было решено распределить по группам. «Мы выделили несколько групп предложений. Первый блок — расширение мер поддержки семей с детьми, материнского капитала, развитие системы помощи молодым и студенческим семьям. Второй большой блок предложений связан с развитием просемейной инфраструктуры. Это создание условий, при которых семье удобно получать не только социальную помощь, но и сопровождение в различных жизненных ситуациях. И третий блок — популяризация семейных ценностей», — поделилась эксперт.