Единороссы представили инициативы для национального проекта «Семья»

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
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Updated Сегодня, 17:22
Согласно данным, представленным главой комиссии генсовета ЕР по защите материнства и детства, вице-спикером Госдумы Российской Федерации Анной Кузнецовой, каждая десятая российская семья является многодетной. Указом президента предусмотрено обеспечение единообразия применения льгот, формирование единого подхода по всей стране и увеличение форматов поддержки многодетности.
В единый стандарт было решено включить начисление регионального семейного капитала при рождении третьего ребенка, содействие улучшению жилищных условий многодетным семьям, включая молодые семьи. При этом многодетным россиянам должна предоставляться поддержка вне зависимости от степени нуждаемости. В стандарт мер поддержки включены также льготы и компенсации по коммунальным платежам с прогрессивной шкалой. Помимо этого, единороссы предложили обеспечить таким семьям бесплатный проезд в общественном транспорте региона, доступность учреждений культуры и спорта, а также оказать содействие профобразованию детей из многодетных семей, информирует mkset.ru.
Список инициатив ЕР дополнили такие меры, как компенсация на покупку формы и принадлежностей для школы, развитие службы социальных нянь и компенсация оплаты отдыха детей в санаторно-оздоровительных учреждениях.
По данным, предоставленным заместителем главы Министерства труда и социальной защиты Ольгой Баталиной, при содействии «Единой России» ведомство поможет региональным властям закончить работу по принятию нормативных актов для реализации требований президентского указа. Они уже действуют в 59 субъектах Федерации и городе Байконуре. «Регионы, помимо стандартов, установленных указом, могут вводить дополнительные меры поддержки. Здесь рекомендации „Единой России“ были бы очень полезны», — отметила замминистра.
Также представители партии презентовали инициативы для нацпроекта «Семья». Они были разработаны в соответствии с поручением главы государства из его послания. В регионах был проведен сбор предложений, которых поступило свыше 3,5 тысячи.
По словам Анны Кузнецовой, предложения было решено распределить по группам. «Мы выделили несколько групп предложений. Первый блок — расширение мер поддержки семей с детьми, материнского капитала, развитие системы помощи молодым и студенческим семьям. Второй большой блок предложений связан с развитием просемейной инфраструктуры. Это создание условий, при которых семье удобно получать не только социальную помощь, но и сопровождение в различных жизненных ситуациях. И третий блок — популяризация семейных ценностей», — поделилась эксперт.
По информации сайта ER.RU, вскоре единороссы направят в правительство подготовленные инициативы.