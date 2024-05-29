Гастроэнтеролог рассказала о вреде протеиновых батончиков

Сухорукова подчеркнула, что протеиновые батончики могут быть полезным дополнением к спортивному питанию, но они не должны заменять полноценные приемы пищи. Она рекомендует употреблять не более двух батончиков в день, так как большое количество белка требует дополнительных ресурсов организма для его переваривания.