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Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Гастроэнтеролог рассказала о вреде протеиновых батончиков

29 мая 2024, 14:22
Люди, занимающиеся спортом и следящие за своим питанием, часто используют для перекуса протеиновые батончики. Однако, мало кто задумывается о том, насколько эти лакомства могут быть вредными для здоровья.

Гастроэнтероог Людмила Сухорукова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» предупредила о возможных негативных последствиях от употребления таких батончиков. Она отметила, что часто в составе протеиновых батончиков содержится большое количество подсластителей. При неумеренном употреблении это может привести к нарушению обмена углеводов, лишнему весу, сахарному диабету, проблемам с обменом липидов и сердечно-сосудистым заболеваниям, таким как атеросклероз.

Сухорукова подчеркнула, что протеиновые батончики могут быть полезным дополнением к спортивному питанию, но они не должны заменять полноценные приемы пищи. Она рекомендует употреблять не более двух батончиков в день, так как большое количество белка требует дополнительных ресурсов организма для его переваривания.

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