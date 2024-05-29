Гастроэнтеролог рассказала о вреде протеиновых батончиков

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Гастроэнтероог Людмила Сухорукова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» предупредила о возможных негативных последствиях от употребления таких батончиков. Она отметила, что часто в составе протеиновых батончиков содержится большое количество подсластителей. При неумеренном употреблении это может привести к нарушению обмена углеводов, лишнему весу, сахарному диабету, проблемам с обменом липидов и сердечно-сосудистым заболеваниям, таким как атеросклероз.
Сухорукова подчеркнула, что протеиновые батончики могут быть полезным дополнением к спортивному питанию, но они не должны заменять полноценные приемы пищи. Она рекомендует употреблять не более двух батончиков в день, так как большое количество белка требует дополнительных ресурсов организма для его переваривания.