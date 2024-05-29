Глава СКР Бастрыкин заинтересовался историей пермского мальчика с кастетом

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад об избиении ребенка кастетом в поселке Юго-Камский. Обидчиком 10-летнего мальчика стал сверстник.
Инцидент произошел 23 мая днем. На 10-летнего ребенка напал с кастетом его сверстник. В соцсетях сообщалось, что нападавший сломал своей жертве нос. Семья пострадавшего написала заявление. По информации родственников избитого мальчика, нападавший беспризорник учится в коррекционном классе в Юго-Камском, родители за ним не следят. Три года назад он напал с ножом на отца и нанес ему травмы.
По факту информации, появившейся в СМИ, СУ СКР по Пермскому краю инициировал проверку по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью с помощью оружия). Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение главе краевого СУ СК Денису Головкину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.