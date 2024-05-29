Глава СКР Бастрыкин заинтересовался историей пермского мальчика с кастетом

Инцидент произошел 23 мая днем. На 10-летнего ребенка напал с кастетом его сверстник. В соцсетях сообщалось, что нападавший сломал своей жертве нос. Семья пострадавшего написала заявление. По информации родственников избитого мальчика, нападавший беспризорник учится в коррекционном классе в Юго-Камском, родители за ним не следят. Три года назад он напал с ножом на отца и нанес ему травмы.