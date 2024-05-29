К проверке избиения мальчика кастетом в Прикамье подключились опека и местные власти

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:32
К инциденту с избиением 10-летнего мальчика в поселке Юго-Камский Пермского края подключились сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, школы и органов опеки. Как рассказали в администрации Пермского муниципального округа, вчера, 28 мая, должен был состояться межведомственный выезд. По итогам выезда ожидалось принятие решения о дальнейших действиях, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края.
Ранее руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе краевого СУ СК Денису Головкину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Мальчик с кастетом избил своего сверстника днем 23 мая, ведется проверка по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью с помощью оружия (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ).