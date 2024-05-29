К проверке избиения мальчика кастетом в Прикамье подключились опека и местные власти

К инциденту с избиением 10-летнего мальчика в поселке Юго-Камский Пермского края подключились сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, школы и органов опеки. Как рассказали в администрации Пермского муниципального округа, вчера, 28 мая, должен был состояться межведомственный выезд. По итогам выезда ожидалось принятие решения о дальнейших действиях, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края.