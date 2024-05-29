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Власти провели выезд после избиения мальчика кастетом в Прикамье

К проверке избиения мальчика кастетом в Прикамье подключились опека и местные власти

29 мая 2024, 05:30
Фото: Telegram-канал «ЧП Пермь | новости»

Власти провели выезд после избиения мальчика кастетом в Прикамье

Проверкой заинтересовался и СК России.

К инциденту с избиением 10-летнего мальчика в поселке Юго-Камский Пермского края подключились сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, школы и органов опеки. Как рассказали в администрации Пермского муниципального округа, вчера, 28 мая, должен был состояться межведомственный выезд. По итогам выезда ожидалось принятие решения о дальнейших действиях, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края.

Ранее руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе краевого СУ СК Денису Головкину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Мальчик с кастетом избил своего сверстника днем 23 мая, ведется проверка по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью с помощью оружия (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ).

Глава СКР Бастрыкин заинтересовался историей пермского мальчика с кастетом
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#Происшествия#Пермь#Детский мир#Избиение
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