Май в Пермском крае в этом году оказался холоднее апреля

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
В текущем году май в Перми по средней месячной температуре воздуха окажется холоднее апреля. Сейчас средняя температура месяца составляет +6,2°, тогда как в апреле было +6,8°, обращает внимание научно-популярный проект «Метеоролог и я».
Ситуация могла бы измениться, если бы средняя суточная температура воздуха 30–31 мая составила +16°, но это вряд ли произойдет. Единственный раз в Перми за всю историю наблюдений такое случалось в 1951 году. Тогда средняя температура апреля была +8,8°, а мая — +8,6°.
И сегодня, 29 мая, в Перми началось резкое похолодание, оставшийся день может удивить жителей снежной крупой или снегом. Осадки возможны в северной части города и в Добрянском районе, сообщил ГИС-центр ПГНИУ. Telegram-канал «Пермь с огоньком» опубликовал фотографии падающего снега в Кудымкаре. Синоптики говорят, что это самый поздний снегопад в Прикамье за шесть лет, с 1 июня 2018 года.