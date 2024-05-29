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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Днем прошел снег в Кудымкаре

Май в Пермском крае в этом году оказался холоднее апреля

29 мая 2024, 11:04
Фото: Telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края»
Днем прошел снег в Кудымкаре

В Прикамье в 2024 году май оказался холоднее апреля

Осталось два дня, но они вряд ли повлияют на ситуацию.

В текущем году май в Перми по средней месячной температуре воздуха окажется холоднее апреля. Сейчас средняя температура месяца составляет +6,2°, тогда как в апреле было +6,8°, обращает внимание научно-популярный проект «Метеоролог и я».

Ситуация могла бы измениться, если бы средняя суточная температура воздуха 30–31 мая составила +16°, но это вряд ли произойдет. Единственный раз в Перми за всю историю наблюдений такое случалось в 1951 году. Тогда средняя температура апреля была +8,8°, а мая — +8,6°.

И сегодня, 29 мая, в Перми началось резкое похолодание, оставшийся день может удивить жителей снежной крупой или снегом. Осадки возможны в северной части города и в Добрянском районе, сообщил ГИС-центр ПГНИУ. Telegram-канал «Пермь с огоньком» опубликовал фотографии падающего снега в Кудымкаре. Синоптики говорят, что это самый поздний снегопад в Прикамье за шесть лет, с 1 июня 2018 года.

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#Регион#Пермь#Погода#Снег#Аномальные холода
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