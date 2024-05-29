Май в Пермском крае в этом году оказался холоднее апреля

И сегодня, 29 мая, в Перми началось резкое похолодание, оставшийся день может удивить жителей снежной крупой или снегом. Осадки возможны в северной части города и в Добрянском районе, сообщил ГИС-центр ПГНИУ. Telegram-канал «Пермь с огоньком» опубликовал фотографии падающего снега в Кудымкаре. Синоптики говорят, что это самый поздний снегопад в Прикамье за шесть лет, с 1 июня 2018 года.