Мигрантам из Прикамья через суд аннулировали 36 сертификатов на знание русского языка

Суд установил, что в период с июня 2018 года по март 2022 года они организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации. Соучастники зарегистрировали два общества с ограниченной ответственностью и оказывали на территории Перми услуги по проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации для иностранных граждан. Ход и результаты проведенного тестирования осужденные подделывали, предоставляя в офисы учебных заведений, с которыми у них были заключены договоры, недостоверные видеозаписи и учебные бланки с успешными результатами экзаменуемых. На основании представленных документов учебные заведения, не имея оснований не доверять контрагентам, выдавали официальные документы — сертификаты.