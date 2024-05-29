Мигрантам из Прикамья через суд аннулировали 36 сертификатов на знание русского языка

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Прокуратура Перми провела проверку соблюдения миграционного законодательства. Основанием для ее проведения стали вступившие в законную силу обвинительные приговоры в отношении участников организованной преступной группы, сообщают в прокуратуре региона.
Приговором Свердловского районного суда Перми мужчина и женщина были признаны виновными по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
Суд установил, что в период с июня 2018 года по март 2022 года они организовали незаконное пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации. Соучастники зарегистрировали два общества с ограниченной ответственностью и оказывали на территории Перми услуги по проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации для иностранных граждан. Ход и результаты проведенного тестирования осужденные подделывали, предоставляя в офисы учебных заведений, с которыми у них были заключены договоры, недостоверные видеозаписи и учебные бланки с успешными результатами экзаменуемых. На основании представленных документов учебные заведения, не имея оснований не доверять контрагентам, выдавали официальные документы — сертификаты.
По результатам надзорных мероприятий прокурор обратился в суд с иском о признании недействительными ввиду подложности 36 сертификатов о владении русским языком, выданных иностранным гражданам, и о возложении на образовательные учреждения высшего образования обязанности исключить из государственного реестра записи об их выдаче.
Свердловский районный суд Пермь удовлетворил исковые требования.
Как стало известно Properm.ru, речь идет о речь идет о сертификатах, выданных осужденными Парвизом Саидовым и Елизаветой Вотяковой. Они ранее полностью признали вину и дали показания в отношении своих подельников. Оба участника группы получили условные наказания и штрафы.
По информации Properm.ru, по двум получателям фиктивных сертификатов на знание русского языка уже вынесены решения о депортации.
Свердловский районный суд в марте признал виновными в создании преступной группы для организации нелегальной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) троих иностранных граждан. Речь идет о Ситоре Ниезовой из Узбекистана и братьях Мамеде Алгусейноглу Мамедли и Махаддине Алгусейн оглы Мамедове из Азербайджана.
Братья осуждены к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 300 тыс. рублей каждому. Ниезовой три года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Гособвинение запрашивало у суда аналогичное наказание для организаторов канала нелегальной миграции.
Было установлено, что оформление нелегалов, прибывающих из Узбекистана и Таджикистана в Россию они начали в 2018 году. Братья Мамедов и Мамедли находились на территории Прикамья уже давно, в 2009 году они зарегистрировали некоммерческое объединение «Центр защиты прав мигрантов», Алигусейн Мамедов с 2002 года возглавлял общественную организацию азербайджанцев «Далга». Она была ликвидирована в 2013 году. У братьев также было зарегистрировано собственное издательство «АРД-групп».
Как было доказано в суде, вопреки требованиям закона о знании русского языка, изготавливали фиктивные документы о результатах сдачи соответствующего экзамена, которые передавали обратившимся к ним лицам для последующего предъявления в миграционный орган. С использованием поддельных сертификатов на миграционный учет в Перми было поставлено не менее 54 иностранных граждан. Уголовное дело расследовали сотрудники управления ФСБ России по Пермскому краю.
Ранее были осуждены еще двое участников этой группы, речь идет о Парвизе Саидове и Елизавете Вотяковой.
Судя по материалам опубликованных решений, в 2017 году между РУДН и ООО «БРИС» был заключен договор, в соответствии с которым Университет принимает на себя обязательства по оказанию услуг в сфере образования, соответствующих уровню и направленности дополнительных общеобразовательных программ: «Русский язык», «История» и «Юриспруденция».
В материалах дела указывается и ценник на фиктивные сертификаты для прохождения экзаменов: комплексный экзамен для трудового мигранта 1800 рублей за одного тестируемого, за экзамен для получения разрешения на временное проживание или вид на жительство 2000 рублей за одного тестируемого, пересдача субтеста по русскому языку как иностранному или одного модуля по истории России/основам законодательства РФ 1000 рублей за одного тестируемого, оформление дубликата сертификата 1000 рублей.