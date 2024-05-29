Минфин предлагает повысить ставки НДФЛ: кто сильнее пострадает от изменений

В обновленной системе налогообложения останется место и льготам. К примеру, доходы участников СВО в связи с участием в ней не попадут под повышение НДФЛ. Семья с двумя и более детьми и среднедушевым доходом не более 320 тыс. рублей на человека в год (не более 1,5 прожиточного минимума в месяц на 2025 год) сможет получить возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13%.