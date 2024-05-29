Минфин предлагает повысить ставки НДФЛ: кто сильнее пострадает от изменений

Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
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Министерство финансов России внесло в правительство предложения по изменению налоговой системы, в том числе налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Согласно документу, прогрессивная шкала налогообложения будет начинаться с годового дохода более 2,4 млн рублей (или 200 тыс. рублей в месяц), пишет «КоммерсантЪ».
Для тех, чей месячный доход составляет менее 200 тыс. рублей, ставка НДФЛ останется прежней — 13%. Затем она будет расти следующим образом:
|Сумма доходов в год
|Ставка НДФЛ
|от 2,4 до 5 млн рублей
|15%
|от 5 до 20 млн рублей
|18%
|от 20 до 50 млн рублей
|20%
|50 млн рублей и выше
|22%
В министерстве отмечают, что налоги вырастут примерно для 3,2% работающего населения страны, или 2 млн человек. Для физлиц останется возможность оформления самозанятости, ставки останутся на прежнем уровне.
В обновленной системе налогообложения останется место и льготам. К примеру, доходы участников СВО в связи с участием в ней не попадут под повышение НДФЛ. Семья с двумя и более детьми и среднедушевым доходом не более 320 тыс. рублей на человека в год (не более 1,5 прожиточного минимума в месяц на 2025 год) сможет получить возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13%.