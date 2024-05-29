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Минфин РФ раскрыл подробности изменения ставок НДФЛ

Минфин предлагает повысить ставки НДФЛ: кто сильнее пострадает от изменений

29 мая 2024, 02:20
Фото: 1MI

Минфин РФ раскрыл подробности изменения ставок НДФЛ

Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.
Сюжет
Налоги

Министерство финансов России внесло в правительство предложения по изменению налоговой системы, в том числе налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Согласно документу, прогрессивная шкала налогообложения будет начинаться с годового дохода более 2,4 млн рублей (или 200 тыс. рублей в месяц), пишет «КоммерсантЪ».

Как изменится ставка НДФЛ на доходы

Для тех, чей месячный доход составляет менее 200 тыс. рублей, ставка НДФЛ останется прежней — 13%. Затем она будет расти следующим образом:

Сумма доходов в год Ставка НДФЛ
от 2,4 до 5 млн рублей 15%
от 5 до 20 млн рублей 18%
от 20 до 50 млн рублей 20%
50 млн рублей и выше 22%

В министерстве отмечают, что налоги вырастут примерно для 3,2% работающего населения страны, или 2 млн человек. Для физлиц останется возможность оформления самозанятости, ставки останутся на прежнем уровне.

Другие ставки НДФЛ

  • На дивиденды, процентные доходы от депозитов, от реализации ценных бумаг и долей участия — 13% налога до суммы 2,4 млн рублей, далее — 15% без дальнейшего увеличения.
  • Льгота при более чем 5-летнем владении ценными бумагами и долями (по ним налог с доходов не уплачивается) перестанет действовать в случае, если доходы физлица за год превышают 50 млн рублей.
  • На доходы от продажи недвижимости — 13% на сумму до 2,4 млн рублей, свыше нее — фиксированные 15%. Льгота в виде освобождения от налога доходов от продажи имущества после минимального срока владения (пять лет для недвижимости и три года для иного) продолжит действовать.

Льготы

В обновленной системе налогообложения останется место и льготам. К примеру, доходы участников СВО в связи с участием в ней не попадут под повышение НДФЛ. Семья с двумя и более детьми и среднедушевым доходом не более 320 тыс. рублей на человека в год (не более 1,5 прожиточного минимума в месяц на 2025 год) сможет получить возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13%.

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#Финансы#Общество#Налоги#Минфин#Законодательство#Ндфл
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