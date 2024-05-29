На свободу по УДО вышел бывший председатель правления «Экопромбанка»

Андрей Туев признан виновным в растрате (2013–2014 гг) средств банка в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) на сумму 249,6 млн рублей, а также в злоупотреблении в 2014 году полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), на 122,7 млн руб. В октябре 2022 года бывшего председателя правления приговорили к семи годам лишения свободы со штрафом в 300 тыс. рублей и лишением права заниматься банковской деятельностью на 2 года. В пользу потерпевшей госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» («АСВ») было решено взыскать 360 млн рублей за причиненный ущерб.