На свободу по УДО вышел бывший председатель правления «Экопромбанка»

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Бывший председатель правления ОАО АКБ «Экопромбанк» Андрей Туев условно-досрочно освобожден от отбывания наказания в виде лишения свободы. Он не отбыл два года и 11 дней наказания согласно приговору, сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда.
Суд рассмотрел ходатайство Туева 27 мая. Установлено, что он отбыл в местах лишения свободы более половины срока за совершение тяжкого преступления. Кроме того, Андрей Туев полностью выплатил назначенный судом штраф в размере 300 тыс. рублей. Администрация исправительного учреждения характеризует его с положительной стороны, отмечаются три поощрения, которые он имеет за время заключения. Однако причинённый ущерб Туев не возместил.
Несмотря на это, суд счёл возможным удовлетворить ходатайство осуждённого, поскольку сохраняет своё действие арест, наложенный приговором суда на денежные средства и автомобиль виновного, а решение по иску представителя потерпевшего, рассматриваемому в порядке гражданского судопроизводства, не принято, что создает Туеву препятствия по возмещению ущерба, отметили в суде.
Постановлением Ленинского районного суда Перми от 27 мая Андрей Туев условно-досрочно освобожден от отбывания оставшегося наказания в виде лишения свободы на срок 2 года 11 дней с возложением на бывшего председателя правления ОАО АКБ «Экопромбанк» обязанностей, неисполнение которых может повлечь отмену поощрительной меры.
Андрей Туев признан виновным в растрате (2013–2014 гг) средств банка в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) на сумму 249,6 млн рублей, а также в злоупотреблении в 2014 году полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), на 122,7 млн руб. В октябре 2022 года бывшего председателя правления приговорили к семи годам лишения свободы со штрафом в 300 тыс. рублей и лишением права заниматься банковской деятельностью на 2 года. В пользу потерпевшей госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» («АСВ») было решено взыскать 360 млн рублей за причиненный ущерб.