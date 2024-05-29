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На Усольском кладбище в Березниках сильный ветер разрушил могилы и оградки

На Усольском кладбище в Березниках сильный ветер разрушил могилы и оградки

29 мая 2024, 05:30
Фото: «ЖИЛНАДЗОР БЕРЕЗНИКИ!»
Ранее в городе снесло крышу спортивного комплекса.

В Березниках на Усольском кладбище шквалистый ветер обрушил с корнями деревья, повредив могильные плиты и их ограждения. Сообщение об этом появилось в сообществе «ЖИЛНАДЗОР БЕРЕЗНИКИ!».

Фото: «ЖИЛНАДЗОР БЕРЕЗНИКИ!»

Напомним, 25 мая Пермский край настиг ураган. Были обесточены населенные пункты трех муниципалитетов. В Березниках сорвало крышу физкультурно-оздоровительного комплекса «Любимов». В Перми также снесло крышу здания на ул. Крупской.

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#Березники#Физкультурно-оздоровительный комплекс
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