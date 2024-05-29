На Усольском кладбище в Березниках сильный ветер разрушил могилы и оградки

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 07:45
В Березниках на Усольском кладбище шквалистый ветер обрушил с корнями деревья, повредив могильные плиты и их ограждения. Сообщение об этом появилось в сообществе «ЖИЛНАДЗОР БЕРЕЗНИКИ!».
Напомним, 25 мая Пермский край настиг ураган. Были обесточены населенные пункты трех муниципалитетов. В Березниках сорвало крышу физкультурно-оздоровительного комплекса «Любимов». В Перми также снесло крышу здания на ул. Крупской.