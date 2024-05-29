properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Очистка берегов четырех малых рек Перми обойдется властям в 4,6 миллиона рублей

Очистка берегов четырех малых рек Перми обойдется властям в 4,6 миллиона рублей

29 мая 2024, 06:34
Фото: properm.ru
Всего очистят 830,8 кв. м. берегов рек краевой столицы.

МКУ «Городское зеленое строительство» объявило аукцион на очистку береговой линии малых рек Перми. Стоимость контракта составила 4 млн 633 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

При уборке территорий Мотовилихинского, Свердловского, Дзержинского, Индустриального и Ленинского районов краевой столицы подрядчик должен транспортировать, утилизовать и обезвредить отходы I–V классов опасности, не входящих в состав ТКО, на специализированном полигоне. Кроме этого, исполнитель обязуется предусмотреть раздельный сбор пластикового и алюминиевого мусора с последующей сдачей на переработку, а также представлять ежемесячный отчет по объемам переработки.

Согласно техническому заданию, планируется очистить 167,7 тыс. кв. м. береговой линии у реки Егошиха, 224,8 тыс. кв. м. — у реки Данилиха, 270,8 тыс. кв. м. — у реки Ива, 167,6 тыс. кв. м. — у реки Мулянка. В результате будет очищено 830,8 кв. м. у пермских рек. Срок завершения работ обозначен на 25 октября 2024 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 июня, победитель конкурса станет известен 10 июня.

Читайте также:
Новое здание Свердловского суда Перми построят почти за 637 млн рублейОсобую экономическую зону «Пермь» подключат к инженерным сетям за 165 миллионовВ Перми построят многофункциональную спортивную арену за 5,8 миллиона рублей
#Пермь#Аукцион#Малые реки#Утилизация#Переработка#Срок выполнения#Техническое задание#Очистка берегов#Транспортировка отходов#Обезвреживание#Пластиковый мусор#Алюминиевый мусор#Заявки на участие#Победитель конкурса
Подпишитесь
Стряпала для боевиков ИГИЛ*, оказалась в плену. Жуткая история уроженки Прикамья
Сегодня, 04:00
Пермская дирекция дорожного движения будет заниматься только парковками
Сегодня, 06:36
Фото. На Усольском кладбище в Березниках сильный ветер разрушил могилы и оградки
Сегодня, 05:30
К проверке избиения мальчика кастетом в Прикамье подключились опека и местные власти
Сегодня, 05:30
Сроки строительства логистического центра Wildberries в Прикамье могут перенести
Сегодня, 04:39
На свободу по УДО вышел бывший председатель правления «Экопромбанка»
Сегодня, 04:32
"