Очистка берегов четырех малых рек Перми обойдется властям в 4,6 миллиона рублей

При уборке территорий Мотовилихинского, Свердловского, Дзержинского, Индустриального и Ленинского районов краевой столицы подрядчик должен транспортировать, утилизовать и обезвредить отходы I–V классов опасности, не входящих в состав ТКО, на специализированном полигоне. Кроме этого, исполнитель обязуется предусмотреть раздельный сбор пластикового и алюминиевого мусора с последующей сдачей на переработку, а также представлять ежемесячный отчет по объемам переработки.