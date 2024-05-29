Очистка берегов четырех малых рек Перми обойдется властям в 4,6 миллиона рублей

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:37
МКУ «Городское зеленое строительство» объявило аукцион на очистку береговой линии малых рек Перми. Стоимость контракта составила 4 млн 633 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
При уборке территорий Мотовилихинского, Свердловского, Дзержинского, Индустриального и Ленинского районов краевой столицы подрядчик должен транспортировать, утилизовать и обезвредить отходы I–V классов опасности, не входящих в состав ТКО, на специализированном полигоне. Кроме этого, исполнитель обязуется предусмотреть раздельный сбор пластикового и алюминиевого мусора с последующей сдачей на переработку, а также представлять ежемесячный отчет по объемам переработки.
Согласно техническому заданию, планируется очистить 167,7 тыс. кв. м. береговой линии у реки Егошиха, 224,8 тыс. кв. м. — у реки Данилиха, 270,8 тыс. кв. м. — у реки Ива, 167,6 тыс. кв. м. — у реки Мулянка. В результате будет очищено 830,8 кв. м. у пермских рек. Срок завершения работ обозначен на 25 октября 2024 года.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 июня, победитель конкурса станет известен 10 июня.