Пермская дирекция дорожного движения будет заниматься только парковками

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Updated Сегодня, 06:38
Администрация Перми забрала часть полномочий у Пермской дирекции дорожного движения (ПДДД). Соответствующее постановление, датированное 22 мая, опубликовано на сайте мэрии сегодня, первой обратила внимание интернет-газета «Текст».
В документе указано, что ПДДД должна заниматься:
Ранее часть функций ПДДД перешла на краевой уровень, теперь ими занимается Центр безопасности дорожного движения (ЦБДД) Пермского края. В обязанности регионального центра были переданы установка дорожных знаков в центральной части Перми, содержание оборудования фото- и видеосъемки для фиксации дорожных нарушений. Кроме того, ЦБДД обслуживает светофоры, занимается развитием улично-дорожной сети и сокращением времени задержек транспорта — ранее все это было обязанностями Дирекции дорожного движения.