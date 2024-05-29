Пермская дирекция дорожного движения будет заниматься только парковками

Ранее часть функций ПДДД перешла на краевой уровень, теперь ими занимается Центр безопасности дорожного движения (ЦБДД) Пермского края. В обязанности регионального центра были переданы установка дорожных знаков в центральной части Перми, содержание оборудования фото- и видеосъемки для фиксации дорожных нарушений. Кроме того, ЦБДД обслуживает светофоры, занимается развитием улично-дорожной сети и сокращением времени задержек транспорта — ранее все это было обязанностями Дирекции дорожного движения.