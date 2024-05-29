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Мэрия Перми забрала часть полномочий у Пермской дирекции дорожного движения

Пермская дирекция дорожного движения будет заниматься только парковками

29 мая 2024, 06:36
Фото: properm.ru

Мэрия Перми забрала часть полномочий у Пермской дирекции дорожного движения

Ранее это учреждение следило за транспортной обстановкой в городе и занималось установкой дорожных знаков и светофоров.
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Зона П

Администрация Перми забрала часть полномочий у Пермской дирекции дорожного движения (ПДДД). Соответствующее постановление, датированное 22 мая, опубликовано на сайте мэрии сегодня, первой обратила внимание интернет-газета «Текст».

В документе указано, что ПДДД должна заниматься:

  • созданием и обеспечением функционирования парковок общего пользования местного значения,
  • организацией дорожного движения на платных плоскостных парковках,
  • расчетом размера платы за пользование платными парковками и их созданием,
  • мониторить уровень занятости парковочных мест,
  • предоставлять услугу по внесению в реестр парковочных разрешений записи о таковом и изменений,
  • содержать и ремонтировать технические средства системы оплаты и системы видеонаблюдения, а также наносить и восстанавливать дорожную разметку на парковках,
  • содержать и ремонтировать территорию платных парковок, включая освещение, ограждение и ливневую канализацию.

Ранее часть функций ПДДД перешла на краевой уровень, теперь ими занимается Центр безопасности дорожного движения (ЦБДД) Пермского края. В обязанности регионального центра были переданы установка дорожных знаков в центральной части Перми, содержание оборудования фото- и видеосъемки для фиксации дорожных нарушений. Кроме того, ЦБДД обслуживает светофоры, занимается развитием улично-дорожной сети и сокращением времени задержек транспорта — ранее все это было обязанностями Дирекции дорожного движения.

Полномочия по дорожной деятельности могут быть переданы от властей Перми в край
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#Авто#Общество#Пермь#Зона П#Пермские дороги
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