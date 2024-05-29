Пермяк из-за ошибки сотрудника Turkish Airlines не смог вылететь из Стамбула

«Перед регистрацией на рейс, вместо „Уральских авиалиний“ я случайно встал в очередь на регистрацию на стойку авиакомпании Turkish Airlines. — вспоминает Никита. — Там, вместо того, чтобы указать, что я оказался не на той стойке регистрации, сотрудница авиакомпании Turkish Airlines выдала мне посадочный талон на рейс ТК 0415 IST-VKO, время вылета 14:10 на 25 мая на имя Федоровой Евгении. Багаж так же забрали и отправили в багажный отдел самолёта на это же имя».