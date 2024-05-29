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Пермяк из-за ошибки сотрудника Turkish Airlines не смог вылететь из Стамбула

Пермяк из-за ошибки сотрудника Turkish Airlines не смог вылететь из Стамбула

29 мая 2024, 10:00
Попытки добиться справедливости и какой-либо компенсации потерянным деньгам, силам и средствам пока результат не имели.

Пермяк Никита 25 мая пытался улететь из Стамбула в Москву. Казалось бы — рядовая процедура — билет на руках, с документами порядок. Вот он, дом. Но, в результате стечения обстоятельств и невнимательности сотрудницы Turkish Airlines, Никита незапланированно продолжил свое пребывание в городе на Босфоре, потратил время и деньги. Количество потраченных нервных клеток подсчитать не удалось.

У пермяка на руках был билет из стамбульского Нового аэропорта до Москвы на рейс «Уральских авиалиний».

«Перед регистрацией на рейс, вместо „Уральских авиалиний“ я случайно встал в очередь на регистрацию на стойку авиакомпании Turkish Airlines. — вспоминает Никита. — Там, вместо того, чтобы указать, что я оказался не на той стойке регистрации, сотрудница авиакомпании Turkish Airlines выдала мне посадочный талон на рейс ТК 0415 IST-VKO, время вылета 14:10 на 25 мая на имя Федоровой Евгении. Багаж так же забрали и отправили в багажный отдел самолёта на это же имя».

Никита с полученным на стойке посадочным талоном, в котором он не разглядел ошибку, без предчувствия надвигающихся неприятностей, отправился на посадку «Уральских авиалиний», как и было запланировано по первоначальному маршруту (рейс U6-784, IST — DME, запланированное время вылета 25 мая в 14:45). «К моменту посадки на рейс представители „Уральских авиалиний“ сообщили мне, что самолет уже улетел (имея в виду рейс ТК 0415 IST-VKO авиакомпании Turkish Airlines, неверный посадочный талон которого находился у меня, а в тот момент)» — сокрушается Никита.

Вернувшись к стойке Turkish Airlines, пермяк пытался объяснить сотрудникам случившееся, но, к сожалению, практически никто не захотел помочь. «В течении шести часов меня держали в неведении относительно дальнейшего перелёта и, самое главное, моего багажа, который улетел рейсом ТК 0415 IST-VKO. — говорит он. — На стойке помощи F44 куда я первоначально обратился, сотрудницы отказывались выслушать, лишь разводили руками давая понять, что к ним обращаться бесполезно».

В офисе Turkish Airlines также сообщили о невозможности помочь в решении ситуации, снова отсылая и без того уставшего и отчаявшегося пассажира на стойку F44.

«После нескольких попыток связаться с супервизором, мне в конце концов удалось поговорить с очень невежливым руководителем по имени Мехмет, который постоянно перебивая, к концу разговора также сообщил, что не может помочь, хотя и признаёт ошибку сотрудницы, но не считает нужным возместить ущерб. По его словам, имя сотрудницы, совершившей ошибку — Гульфер Озлем Сарыкая», — рассказывает пассажир.

В конечном итоге, несмотря на все усилия, нашему герою так и не удалось получить никакой помощи от представителей Turkish Airlines. Как следствие, на рейс он опоздал, пришлось купить за собственные деньги на новый билет до Москвы (а впоследствии и до Перми). В чем измерить моральный ущерб, Никита не знает.

Сейчас он написал письмо в Turkish Airlines с просьбой разобраться в ситуации. То же самое сделали и мы. Пока на запрос портала Properm.ru ответ не получен.

#Происшествия#Авиа перевозки#Пермь#Авиаперевозки#Москва
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